- Pe 28 martie, incepind cu ora 17.00, elevi de la trei colegii sucevene vor susține un amplu spectacol la Biroul Francez din incinta Casei Prieteniei. Ei invața la Colegiul Național de Informatica „Spiru Haret” și Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza”, ambele din Suceava, și la Colegiul „Vasile Lovinescu”…

- Au demarat lucrarile la cea de-a a doua etapa a ansamblului ISHO Offices, componenta de birouri din cadrul proiectului imobiliar mixt care se ridica la Timisoara. Lucrarile de constructie pentru faza a doua de dezvoltare vor demara in saptamanile viitoare. In urma lucrarilor, va fi disponibila…

- Akoto Appiah Richard este profesor de informatica la o scoala din Ghana. Elevii lui Richard nu au computere pe care sa poata invata, astfel ca profesorul a venit cu o solutie cel putin ingenioasa, potrivit BBC.

- EDU.RO SUBIECTE SIMULARE BAC 2018. Elevii de clasa a XII-a sustin, joi, proba la alegere a profilului si specializarii, la una din 10 materii: Geografie, Biologie, Chimie, Fizica, Informatica, Sociologie, Psihologie, Economie, Logica sau Filosofie. Accesul candidatilor in sali este permis pe baza…

- Doar 37,32% dintre elevii de clasa a VIII-a au luat note de trecere la simularea celor doua probe ale examenului. Concluziile preliminare nu sunt deloc bune, elevii vasluieni mai avand nevoie de pregatire, indeosebi la matematica. In ciuda fericirii cu care au ieșit de la probele scrise ale simularii…

- Anul 2017 a reprezentat unul dintre cei mai activi pentru piața locala de fuziuni și achiziții: numarul tranzacțiilor a crescut cu aproximativ 28%, in timp ce valoarea medie a tranzacțiilor a scazut ușor, potrivit unei analize publicate de compania de consultanța EY Romania. Creșterea consumului, a…

- Interesul investitorilor pe piata de fuziuni si achizitii din Romania ramane la un nivel apropiat de cel record, dupa ce 2017 a reprezentat unul dintre cei mai activi ani in acest sector, numarul tranzactiilor crescand cu 28%, a anuntat joi compania de consultanta si audit EY Romania. In 2017,…

- UiPath, companie fondata in Bucuresti in 2015 si care a ajuns sa fie evaluata la 1,1 mld. dolari, spune ca vrea sa atraga cei mai buni oameni de pe piata. „Stim cat sunt salariile pe piata, iar noi platim cu 20-30% peste piata”, a declarat CEO-ul UiPath Daniel Dines pentru ZF Live.

- Cei 349 de elevi de la Școala Militara de Subofițeri de Jandarmi „Petru Rareș” din Falticeni au depus juramintul. Ei fac parte din seria ianuarie-noiembrie 2018, iar ceremonia a avut loc, astazi, in Piața „Nada Florilor”. Prezenta la eveniment, prefecta Mirela Adomnicai de Suceava le-a spus elevilor:…

- In fata Monumentului Eroilor din Piata „Nada Florilor" din municipiului Falticeni s-a desfasurat vineri, 9 martie, ceremonia depunerii Juramantului militar de catre elevii jandarmi din seria ianuarie - noiembrie 2018 a Scolii Militare de Subofiteri de Jandarmi „Petru Rares" ...

- Paradox pe piața bancara: este cerere tot mai mare de credite, deși dobanzile tot urca de la inceputul anului. Peste 2 miliarde de lei au fost imprumutate numai in ianuarie, pentru consum si imobiliare. Suma este cu o treime mai mare fața de perioada similara a anului trecut.

- Femeile ezita sa isi asume posturi de conducere si aplica pentru aceste pozitii la varste mai inaintate, desi se prezinta la interviu cu CV-ul mult mai bine organizat si completat si indeplinesc cerintele postului intr-o masura mai mare decat barbatii, potrivit unui studiu publicat miercuri de compania…

- Elevii care vor sustine Bacalaureatul la Informatica vor beneficia de meditatii online prin intermediul platformei WellCode.ro, dezvoltata de o echipa de IT-isti romani cu internship la Google sau Facebook. Potrivit unui comunicat remis presei, platforma online contine o serie de peste 200 de lectii…

- BRAVO…Sase elevi din judetul Vaslui vor participa la etapa nationala a Olimpiadei de Religie, care va avea loc la Iasi, in perioada 12-15 aprilie. Erika Craciun, Alina Iovu, Gabriel Isachi, Luminita Mihaela Croitoru, Georgiana Hutuleac si Eliza Georgiana Prisecaru au inteles ca ora de Religie, pe langa…

- Documente atasate: Cum sunt subiectele de la evaluarea nationala Varianta model subiecte EVALUARE NATIONALA 2018 Barem subiecte evaluare nationala 2017 SUBIECTE ROMANA EVALUARE NATIONALA- SIMULARE 2018 Luni, 5 martie, elevii clasei a VIII-a au simulare la proba de limba și literatura romana din cadrul…

- CONCURS…Elevii vasluieni din institutiile de invatamant preuniversitar (gimnaziu si liceu) sunt invitati sa participe la editia a XV-a a concursului national “Mesajul meu antidrog”. Tema concursului este „Pot altfel”, iar sectiunile introduse in MMA editia 2017-2018 sunt: “Film de scurt metraj, spot…

- Luna trecuta, livrarile Ford au scazut cu 6,9%, la 194.132 vehicule, ale General Motors au inregistrat un declin de 6,9%, la 220.905 unitati, in timp ce Fiat Chrysler a raportat un recul de 1%, la 165.903 vehicule. Anul trecut, vanzarile auto in SUA au scazut la 17,2 milioane de unitati,…

- Oportunitatile de angajare in sectorul IT&C au crescut cu aproape 74%, intre 2016 si 2017, in Elvetia, care se confrunta astazi cu o penurie de informaticieni, conform sursei citate. Pentru a gasi tinerii potriviti, companiile sunt nevoite sa mearga direct in scoli. De altfel, ca sa rezolve problema…

- In ciuda faptului ca, odata cu venirea gerului, au crescut considerabil atat consumul de electricitate, cat si pretul Mwh la bursa, specialistii in energie consultati de Ziare.com sustin ca n-avem niciun motiv de ingrijorare. La acest moment, nimic nu indica faptul ca facturile de electricitate ale…

- Universitatea Transilvania din Brasov, prin Facultatea de Matematica și Informatica, organizeaza, și in anul universitar 2018-2019, pregatire pentru examenul de Bacalaureat, la disciplina Informatica (in corpul P al universitații, str. Iuliu Maniu nr. 50). Pregatirea este conceputa sub forma unor…

- Așa cum au anunțat profesorii din cadrul Universitații „Transilvania” organizeaza si anul acesta meditații gratuite pentru elevii care se pregatesc pentru examenul de Bacalaureat. Tinerii pot face pregatire la Limba și Literatura Romana, Matematica si Informatica. Meditațiile la Romana, incep astazi,…

- Elevii din Oltenia cu rezultate la faza naționala a olimpiadei de informatica participa in perioada 23-25 februarie la concursul interjudețean de programare „Info Oltenia”. Concursul a ajuns la cea de a XX-a ediție și sunt așteptați sa participe peste 100 ...

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, critica voalat inițiativa unui grup de parlamentari de a plafona dobanzile la credite, oficialul afirmand la Parlament ca el este un ”adept al pieței libere” și ca nu ar fi bine ca statul sa intervina decat in momentele in care apar derapaje. ”Eu nu am fost prezent…

- Ieri a avut loc prima sesiune a examenului național de bacalaureat ilegal. Astfel, in perioada 12-22 februarie, se vor derula probele de competente lingvistice și digitale din cadrul examenului de bacalaureat reformat dupa bunul plac al ultimilor doi miniștri care se incurca pe „genunche” in „pamblici”.…

- Universitatea Transilvania din Brasov, prin Facultatea de Litere și Facultatea de Matematica și Informatica, organizeaza, și in anul universitar 2018-2019, pregatire pentru examenul de Bacalaureat. Cursurile de pregatire pentru examenul de bacalaureat sunt organizate gratuit la disciplinele Limba și…

- Profesoara Elena Vrajitoru a pierdut, sambata, lupta cu o boala nemiloasa, dupa 10 ani de suferința. Aceasta a predat informatica mai bine de doua decenii la Colegiul Tehnic ”Edmond Nicolau” din Focșani. ”Un om deosebit, care in urma cu 10 ani a primit un diagnostic crunt.…

- SUPLIMENTARE…Din 2002, cand programul “Laptele si Cornul” a fost implementat in scolile vasluiene, au fost incercari de a modifica continutul programului, cu o reusita mai mica sau mai mare. Acestea fiind spuse, in luna august a anului trecut a fost prezentat un proiect de lege care urmarea sa adauge…

- Cererea noua de spatii de birouri pe piata imobiliara din Capitala, care cuprinde intrarile noi pe piata, extinderile companiilor cu divizii noi si extinderea de spatiu, a reprezentat o pondere de 28% din cererea totala, potrivit unui raport al companiei de consultanta imobiliara CBRE. Aceasta cerere…

- Oferta de spatii noi de birouri de clasa A livrate anul trecut in Bucuresti a fost absorbita aproape in totalitate de cerere, arata raportul companiei de consultanta imobiliara CBRE privind piata de birouri din 2017, potrivit caruia 90% din suprafata finalizata anul trecut este deja inchiriata.…

- Dupa ce anul trecut, Primaria Brașov a semnat contractul de proiectare si executie a lucrarilor pentru reabilitarea energetica, cu soluții smart a Scolii Gimnaziale nr. 4 prin programul de Cooperare Romano Elvetian, aceasta va intra de saptamana viitoare in faza executie a lucrarilor. Se estimeaza ca…

- SARBATOARE…Agentia pentru Protectia Mediului Vaslui sarbatoreste Ziua Mondiala a Zonelor Umede, in fiecare an, la data de 2 februarie. Aceasta data marcheaza adoptarea Conventiei asupra zonelor umede la 2 februarie 1971, in orasul Iranian Ramsar de pe tarmurile Marii Caspice. Tema Zilei Mondiale a Zonelor…

- Elevii de clasa a XII-a se pot inscrie la prima sesiune a examenului de Bacalaureatin perioada 29 ianuarie – 2 februarie. Anul acesta este prima data cand elevii susțin probele de competențe in luna februarie, spre deosebire de anii trecuți, cand erau susținute in vara, impreuna cu probele scrise. Elevii…

- Volumul investitiilor imobiliare in Romania in anul 2017 este estimat la un miliard de euro, valoare cu aproape 10% mai mare decat cea inregistrata in 2016 (890 milioane euro), conform unui studiu realizat de o companie de consultanta imobiliara, remis joi AGERPRES. Valoarea reprezinta 8%…

- Romania va avea un numar suficient de porci din rasele Bazna și Mangalița, in mai puțin de opt ani, a declarat, pentru Libertatea, ministrul Agriculturii, Petre Daea. In aceste luni se analizeaza și centralizeaza toate efectivele din aceste specii, pentru a putea ști de unde se va putea porni efectiv…

- „Exista un dezechilibru pe piata, care se va mentine atata timp cat nu vor fi rezolvate problemele legate de disponibilitatea fortei de munca si infrastructura.“ Cererea bruta de spatii industriale si de logistica a crescut anul trecut cu 15%, la peste 525.000 de metri patrati, inregistrand…

- De cațiva ani, cei care doresc sa lucreze in strainatate au posibilitatea sa consulte ofertele din spațiul comunitar prin intermediul consilierului EURES din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Vaslui. “Anul trecut, 118 persoane din județ s-au inregistrat in baza de date…

- Piața serviciilor de estetica dentara este in continua creștere, iar una dintre metodele preferate de catre romani pentru a-și corecta imperfecțiunile zambetului este fațetarea dinților. In 2017, clinica stomatologica minim invaziva Dentexcela3 a inregistrat o creștere de 15% a cererii de fațete comparativ…

- Radu Zevri, unul din elevii Liceului Teoretic International de Informatica din Constanta, olimpic national la matematica, medaliat cu aur la Olimpiada Nationala de Matematica din 2017 si premiant international la robotica a fost admis la Universitatea Oxford. „Radu a fost prezent la toate olimpiadele…

- Anul 2017 a fost unul record pentru producatorul elvetian de ciocolata premium Lindt & Spruengli AG, care a anuntat marti o crestere de 4,8% a cifrei sale de afaceri, pana la un nivel record de 4,01 miliarde franci (3,5 miliarde euro), in pofida conditiilor dificile de pe piata nord-americana, informeaza…

- Instituțiile publice locale vor fi implicate in procesul de integrare pe piața muncii a tinerilor cu varsta intre 16-26 de ani care nu au o vechime in munca mai mare de 12 luni și care fie provind din sistemul de protecție a copilului, fie au cel puțin un copil in intreținere. Tinerii dezavantajați…

- Fostul presedinte Traian Basescu atrage atentia ca in lumea democratica schimbarea guvernelor are o logica ce vizeaza interesul national si apreciaza ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, ''a reusit'' sa faca din Romania o tara care se indreapta cu mare viteza catre ape mici, unde poate esua. 'Daddy,…

- In anul 2017 au fost autorizați aproximativ 60.000 de metri patrați in Timișoara in complexe rezidențiale noi, in creștere cu 10% fața de anul 2016. La aceștia se adauga aproximativ 40.000 de metri patrați autorizați in comunele limitrofe orașului, potrivit datelor companiei de consultanța…

- Interesul pentru cladirile de birouri scumpește prețurile la terenuri in Cluj Prețurile la terenurile pentru cladirile de birouri s-au marit la Cluj cu pana la 15% in ultimul an, conform datelor companiei de consultanța imobiliara Colliers International, puse la dispoziția ZIUA de CLUJ. …

- Elevii de clasa a XII-a au la dispoziție modele de subiecte in vederea pregatirii celor doua testari, informeaza Romania TV. Prima sesiune a examenului național de Bacalaureat 2018 incepe luni, 12 februarie 2018, cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orala in limba…

- Ce poate fi mai scump decât sanatatea? De aceea, o buna parte din bugetul familiei se cheltuie pentru procurarea medicamentelor. Farmaciile de stat au fost lichidate iar cele private s-au înmultit ca ciupercile dupa ploaie. Interesul comercial a încurajat coruptia si si disparitia…

- Aproape 3.000 de articole cu continut pirotehnic au fost confiscate de politistii Serviciului Arme, Explozivi, Substante Periculoase, in urma unor controale facuta intr-o piata din municipiul Alba Iulia. Politistii au depistat 6 persoane ce ofereau spre vanzare, fara drept, astfel de articole. In zilele…

- In orașe este predata engleza, iar la sate - franceza. Potrivit datelor statistice, 90 la suta din elevii din centrele raionale studiaza limba engleza, iar in sate, 53 la suta dintre tineri invața doar limba franceza.