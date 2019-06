Absolvenții de liceu se pregătesc pentru balul de absolvire: Iată câți bani au cheltuit Balul de absolvire este o sarbatoare unica în viața fiecarui om. În aceasta perioada absolvenții de liceu pun la punct ultimele detalii pentru a avea o sarbatoare ca la carte, așa cum au visat-o 12 ani. Fetele și-au facut programarile la saloanele de frumusețe, și-au cumparat rochiile și așteapta cu nerabdare sa petreaca pâna în zori. Parinții spun ca sunt dispuși sa achite atât cât este necesar doar ca odraslele lor sa se simta bine și sa ramâna cu amintiri de neuitat. Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

