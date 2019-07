Absolvenţii de liceu, coadă la şomaj Sute de absolventi de liceu spera sa obtina indemnizatia de somaj, iar pentru asta s-au inregistrat la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Arad ca persoane in cautarea unui loc de munca, o conditie pentru a primi bani de la stat. Numarul celor care si-au depus dosarele este de zece ori mai mare fata de ultimii doi ani, au constatat autoritatile. Astfel, in perioada 1 ianuarie – 30 iunie, au fost inregistrati in evidentele institutiei 572 de absolventi de liceu, dar 80% dintre acestia si-au depus dosarele la finalul lunii iunie, dupa incheierea studiilor. In anii… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

