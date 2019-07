Stiri pe aceeasi tema

- Marti, 2 iulie, programul “VACANTELOR MUZICALE” cuprinde concertul oferit de Corala “Universitas” a Universitatii “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi (dirijor, pr. Ionut Gabriel Nastasa), eveniment care se va desfasura incepand cu ora 19:00, la Teatrul Tineretului. Doua ore mai tarziu, in Piata Turnului,…

- Membrii unui grup de Facebook „Evolutie in institutie" au protestat ieri in fata Universitatii „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, varsand mai multe bidoane de 5 litri pline cu un lichid rosu, despre care au spus ca reprezinta, simbolic, sangele victimelor „criminalilor si violatorilor elibereati din penitenciare"…

- Liga Studentilor din Iasi il acuza pe rectorul Universitatii "Alexandru Ioan Cuza", Tudorel Toader, ca ar fi organizat in secret intalnirea Consortiului Universitaria, desfasurata zilele trecute la Iasi, si ar fi impiedicat accesul studentilor la reuniune, potrivit news.ro.Studentii ieseni…

- In cadrul sedintei de Senat festiv de joi, 6 iunie 2019, ședința prezidata de Prof. univ. dr. ing. Dr.h.c. Valentin Nedeff, a avut loc ceremonia pentru decernarea titlului de „Doctor Honoris Causa” al Universitații „Vasile Alecsandri” din Bacau doamnei Prof. univ. dr. Carmen-Mihaela Crețu de la Universitatea…

- Potrivit unui comunicat transmis, marti, de conducerea Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" Iasi, la solicitarea MEDIAFAX, contramandarea evenimentelor deja rezervate ar putea pune Universitatea in postura de a nu-si respecta angajamentele asumate. Comunicatul este semnat de rectorul Tudorel Toader. "Editura…

- Fostul ministru al Justitiei, Tudorel Toader, revine in functia de rector al Universitatii ‘Alexandru Ioan Cuza’ din Iasi, din care s-a autosuspendat in perioada in care a fost ministru. Informatia a fost confirmata de prorectorul Mihaela Onofrei, care a a fost ordonatorul de credite al institutiei…

- Fostul ministru al Justitiei, Tudorel Toader și-a reluat oficial functia de rector al Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, potrivit Mediadax. El a predat joi atributiile de ministru interimar al Justitiei Anei...

- Trei profesori din Vrancea au luat parte la sesiunea naționala de comunicari științifice a profesorilor de istorie, numita sugestiv „Istorii ale locurilor. Istorii ale oamenilor“. Invitația a venit din partea Facultații de Istorie a Universitații „Alexandru Ioan Cuza” Iași, evenimentul fiind organizat…