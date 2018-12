Absolventii British School of Bucharest: Bursele oferite de BSB, o sansa de dezvoltare academica si personala fara egal

Stiri pe aceeasi tema

- Debutul ultimei etape a turului a avut loc la Clinceni, acolo unde Academica a primit vizita celor de la FC Petrolul Ploiesti, intr-un meci intre ocupantele locurilor 5 si 3, despartite in clasament de trei puncte. Prahovenii au condus la pauza cu 1-0, prin reusita lui Grecu, care a marcat in minutul…

- Conducerea Universitații din Craiova alaturi de echipa de management a proiectului transfrontalier „O șansa pentru dezvoltare” organizeaza un nou targul de joburi, pe 5 decembrie 2018, intre orele 12:00-16.00, in holul central al Universitații din Craiova. La targul de joburi ...

- Conducerea Universitații din Craiova alaturi de echipa de management a proiectului transfrontalier „O șansa pentru dezvoltare” va invita la targul de joburi pe 25 octombrie 2018, intre orele 11:00-16.00, in Amfiteatrul 219 și holul central al Universitații din Craiova. La ...

- Numarul celor dornici sa se angajeze a fost, in general, mai mic decat cel al posturilor oferite la Bursele locurilor de munca pentru absolventi desfasurate, vineri, in municipiile resedinta de judet. Organizatorii au sesizat, in multe cazuri, lipsa de interes a tinerilor absolventi pentru a gasi, efectiv,…

- 18 burse pentru elevi, în valoare de 200 lei pe luna 12 burse pentru studenți, în valoare de 300 lei pe luna 3 burse de cercetare pentru masteranzi, în valoare de 300 lei pe luna 1 bursa de cercetare pentru doctorat, în valoare de 400 lei pe luna Bursele…

- Deși societatea de termoficare din Timișoara este in pragul falimentului, cu salarii neplatite și datorii uriașe la furnizori, continua sa angajeze oameni, intamplator colegi din PNL cu conducerea Colterm. De la inceputul lunii, a fost angajat un… consilier de dezvoltare personala, cu jumatate de norma…

- Tema concursului este „Povești incredibile”. „Anul acesta, spre deosebire de anii anteriori, a fost introdusa o categorie noua in concurs: poveștile incredibile (tall tales). La fel ca la celelalte ediții, oradenii iubitori de dezvoltare personala prin arta vorbitului in public sunt invitați…

- Absolventii British School of Bucharest (BSB) au obtinut si in acest an rezultate remarcabile la examenul A level, care marcheaza incheierea studiilor in sistemul de invatamant britanic. Profesorii au de ce sa fie mandri de studentii lor, 35% dintre ei obtinand rezultate de A*- A, iar 83%, in intervalul…