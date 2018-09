Stiri pe aceeasi tema

- Ion Iliescu a fost dus la Spitalul Elias, unde a fost insotit de sotia sa, Nina Iliescu. Fostul lider al PSD a acuzat probleme cu tensiune, anunta Romania TV. In varsta de 86 de ani, Ion Iliescu a primit asigurari ca nu e nimic grav, dupa ce a fost consultat de medici.Fostul presedinte al Romaniei a…

- Fostul Ministru de Finante si consilier personal al dictatorului comunist, Petre Gigea, a marturisit suma care ii intra in buzunare fostului dictator pe vremea cand ocupa functia de presedinte. „15.000 de lei era salariul lunar al presedintelui Romaniei prin 1984. Primul-ministru avea cu o mie de…

- Inainte de a-l cunoaste pe Printul William, Kate Middleton a avut o viata normal. Aceasta a avut doua locuri de munca, insa dupa casatorie, indatoririle regale au devenit noul ei job. In anul 2005,...

- Oana Lis traiește clipe de coșmar. Soțul ei, fost primar al Capitalei, nu mai este capabil sa vorbeasca, motiv pentru care femeia este devastata. Recent, la un post de televiziune, a dezvaluit care este, cu adevarat, starea de sanatate a soțului ei. „Eu am invatat de la el jocul multumirii, oricand…

- Daciana Sarbu pleaca din PSD. "Am decis ca incepand de luni, 9 iulie 2018, sa ma despart de Partidul Social Democrat si sa-mi continui mandatul in Parlamentul European ca europarlamentar independent, in Grupul S&D. Voi continua sa lupt pentru aceleasi cauze in care am crezut si pana acum…

- Recent fostul presedinte, Traian Basescu și-a depus declarația de avere, valabila pentru anul 2017. Daca pana acum, Basescu nu a completat vreun caștig in dreptul veniturilor soției, politicianul a trecut suma de 50.000 de lei, incasata de Maria Basescu, ca persoana fizica, in calitate de administrator…

- Chiar in ziua votului motiunii de cenzura, jurnalistul Realitatea TV are parte de un incident in familie. La orele pranzului, Rares Bogdan, aflat intr-o deplasare la Constanta, a fost sunat de sotia sa, Florina, si informat ca ea si fiul lor, Mihai, au fost atacati pe o strada din Bucuresti, la cateva…