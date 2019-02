Stiri pe aceeasi tema

- Magistratii Judecatoriei Jibou l-au gasit vinovat pe barbatul de 42 de ani din comuna Buciumi de savarsirea infractiunilor de viol, tentativa de viol si violare de domiciului si au dispus condamnarea acestuia.

- Judecatorii i-au aplicat pedeapsa maxima prevazuta de lege unui tanar de 24 de ani, care a torturat o batrana de 82 de ani, supunand-o la chinuri inimaginabile, pentru ca apoi sa o batjocoreasca si sa o lase sa moara intr-o toaleta chiar in ziua de Paste.

- O fetița de 13 ani din Germania a fost cu prietenii la o piscina din Velbert, din Germania, iar pe drumul spre casa, a fost prinsa de opt barbați, care au dus-o intr-o padure și au violat-o cu bestialitate. Un prieten al familiei care a plecat in cautarea tinerei, fiindca parinții ei se alertasera deja,…

- Un barbat in varsta de 57 de ani din Oteleni a fost arestat, ieri, fiind banuit ca a violat o fetita de 10 de ani. Plangerile impotriva lui au fost despuse in luna noiembrie, dar Politia l-a ridicat abia acum.

- Vrajile facute de soacra, frigul care împiedica scrisul pe tastatura dupa defectarea centralei termice si înaltimea fizica prea redusa pentru a ajunge la fantele cutiilor postale se numara printre cele mai amuzante si mai bizare scuze invocate de

- Reprezentantii Politiei Alba au transmis, vineri, ca un barbat in varsta de 39 de ani le-a declarat politistilor ca l-a gasit pe tatal sau mort, a intrat in panica si l-a pus in congelator. "Cadavrul unui barbat de 71 de ani, din Galda de Jos, a fost gasit in lada frigorifica din locuinta sa. Se pare…

- Un tanar din Comrat a facut cariera intr-un domeniu considerat traditional pentru femei. Grigorie Militan a renuntat la meseria de sudor si s-a apucat de manichiura. Acum abia de reuseste sa faca fata solicitarilor.

- Un barbat din Florida, SUA, a fost arestat dupa ce a amenințat mai multe persoane dintr-o sinagoga locala. Poliția a anunțat ca Nadim Siddiqui, în vârsta de 35 de ani, a amenințat și alte unitați semite. Siddiqui a devenit o „neplacere cunoscuta în zona dupa o serie…