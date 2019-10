Abrogarea OUG 114. Olguța Vasilescu: Prețurile vor crește necontrolat. Ne-au avertizat foarte clar Lia Olguța Vasilescu a reacționat in direct la Romania TV dupa ce in noul program de guvernare al PNL ar fi specificata abrogarea Ordonanței 114. ”Ne spun despre abrogarea Ordonanței 114. Hai sa ințelegem cu toții ce inseamna Ordonanța 114 și ceea ce inseamna abrogarea ei. In primul rand, noi acolo avem plafonat prețul la gaze și la energia electrica. La gaze pentru toți romanii, inclusiv mediul de afaceri. La energia electrica, pentru populație. Cand spui ca abrogi aceasta lege este clar ca și gazele și energia termica vor crește necontrolat și asta nu o spune PSD-ul ci furnizorii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

