Stiri pe aceeasi tema

- Druid, companie specializata in dezvoltarea de asistenti virtuali inteligenti, anunta castigarea la nivel national a tuturor celor 3 categorii la care a fost nominalizata in cadrul competitiei regionale CESAwards, respectiv „Best AI StartUp”, „Best Newcomer” si „StartUp of the Year”. Astfel, Druid…

- Daca recesiunea probabila a Germaniei afecteaza economiile Europei de Est, poate fi o modalitate buna de a proba ideea ca acestea ar fi efectiv colonii ale vecinei lor mult mai mari sau "tari în proprietate straina", cum le-au numit unii economisti. Pâna acum, se pare ca guvernele…

- Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie Prahova anunta publicul ca organizeaza, in perioada 29-30 august, cea de a XVIII-a editie a Sesiunii Internationale de Comunicari Stiintifice „Arheologia mileniului I p. Chr.” Deschiderea evenimentului va avea loc astazi, la ora 10.30, la sediul din Ploiesti,…

- "Este adevarat ca exista un numar crescut de tranzactii in diverse stadii de negociere pe piata de investitii, care este posibil sa duca piata la cel mai mare volum de dupa 2014, spre 1,2 miliarde euro. Cu toate acestea, cumparatorii raman foarte atenti si procesele de due-diligence sunt foarte detaliate",…

- Volei Alba Blaj, deținatoarea eventului național și participanta in grupele Ligii Campionilor, anunța primele nume din lotul cu care va aborda stagiunea 2019 – 2020. Astfel, pentru postul de coordonatoare, formația din “Mica Roma” va miza pe Femke Stoltenborg (Olanda) și Aleksandra Cirovic (Serbia),…

- Angajatii din sectorul IT care lucreaza in Romania au cele mai mici salarii comparativ cu specialistii din acest domeniu care activeaza in celelalte tari din Europa de Est, potrivit rezultatelor unei analize realizate de eJobs.ro si publicate marti. Astfel, IT-istii care lucreaza in Romania incaseaza…

- COS, cel mai mare furnizor de mobilier și solutii pentru amenajarea birourilor din Romania, primește pentru al patrulea an consecutiv distincția de „Partener Platinum” al Steelcase in EMEA și raporteaza o cifra de afaceri de 38 milioane de euro, cea mai mare din istoria companiei pana in prezent. Steelcase,…

- Romania se afla pe locul 3 in privinta numarului de incalcari ale securitatii datelor sesizate autoritatilor nationale responsabile cu aplicarea Regulamentului european general privind protectia datelor (GDPR), releva un studiu efectuat de reteaua Deloitte Legal in Romania, Bulgaria, Croatia, Cehia,…