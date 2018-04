Stiri pe aceeasi tema

- Autor: Adrian SEVERIN Romanii traiesc maxima dezamagire provocata de comportamentul aliaților lor; ori al celor pe care și i-au dorit și i-au crezut aliați. Aceștia, in loc sa se mulțumeasca cu prietenia romanilor, cu toate pacatele ei, au cazut prada tentației de a-și reface imperiile sau de a-și…

- Ornitorincul este un animal extrem de bizar. Este unul dintre foarte putinii supravietuitori ai grupului de mamifere care depun oua. Are aripioare veninoase, iar aspectul pare un hibrid dintr-o rata si o rozatoare (nu e nici una, nici alta). Acum,...

- Un bancher iranian a fost arestat in SUA pentru participare la o schema de evitare a sanctiunilor americane impotriva Iranului, prin dirijarea unor fonduri de peste 115 milioane de dolari in cadrul unui contract de constructii in Venezuela, informeaza Reuters.Ali Sadr Hashemi Nejad, in varsta…

- Fenomenul de manipulare a kilometrajului masinilor, care a luat amploare in Europa, ar putea fi oprit prin folosirea tehnologiei blockchain din spatele criptomonedei bitcoin, considera Mihai Cune, antreprenorul care a dezvoltat o platforma pentru verificarea istoricului masinilor second-hand.…

- Fostul presedintele Consiliului Judetean Brasov, Aristotel Cancescu, rupe tacerea intr-o scrisoare trimisa catre Comisia SRI. Cancescu denunta, in cadrul documentului transmis recent, implicarea SRI Brasov in dosarele de la DNA Brasov, spun jurnalistii Romania TV. Politicianul le povesteste parlamentarilor…

- Romania a inregistrat progrese semnificative in lupta impotriva coruptiei, dar acestea trebuie sa continue, in contextul in care reducerea coruptiei va ajuta Guvernul sa obtina venituri mai mari si sa cheltuie mai eficient banii publici, se arata in raportul publicat vineri de Fondul Monetar International…

- UEFA a deschis o procedura disciplinara impotriva clubului turc de fotbal Besiktas Istanbul, dupa ce o pisica a intrat pe teren la partida cu Bayern Munchen (1-3), miercuri seara, in returul optimilor Ligii Campionilor. Arbitrul Michael Oliver a fost nevoit sa intrerupa repriza secunda pana cand felina,…

- Rusia sfideaza ultimatumul dat de britanici. Moscova a avut ragaz pana azi-noapte sa dea explicatii in cazul otravirii fostului spion Serghei Skripal, dar a ramas tacuta, scrie digi24.ro.Miercuri, premierul britanic ar trebui sa anunte daca va riposta si in ce fel.

- Sapte persoane au fost ranite marti dimineata in Fasia Gaza intr-o explozie produsa la trecerea coloanei de autovehicule in care se afla prim-ministrul Autoritatii Palestiniene, Rami Hamdallah, transmit AFP si Reuters.Rami Hamdallah si seful serviciului de informatii palestinian, Majid…

- Sute de cazuri de braconaj cinegetic sunt descoperite anual de catre politisti, iar tot atatea persoane sunt cercetate in dosare penale dupa ce au vanat fara permis sau fara aviz de la AJVPS. Potrivit surselor, primarul comunei Recea Cristur, Laurian Alexandru Rus, impreuna cu alti amici, a fost prins…

- Poporul sirian nu mai are liniște de aproape opt ani. Inaltul Comisar ONU pentru Refugiați, Filippo Grandi, a declarat vineri ca “suferința neincetata a civililor sirieni reprezinta un eșec rușinos al voinței politice și noi drame in istoria acestui conflict ajuns la deprimanta aniversare a șapte…

- Solicitarile poloneze de despagubiri de razboi adresate Germaniei impovareaza din nou relatiile dintre cele doua tari. Pentru prima data a fost comunicata o suma concreta. Berlinul considera chestiunea deja rezolvata. La aproape 73 de ani de la sfarsitul ultimei conflagratii mondiale, chestiunea…

- Al-Zawahiri le cere musulmanilor din nordul Africii sa lupte impotriva Frantei. Liderul Al Qaida, Ayman al-Zawahiri, le-a cerut musulmanilor din Maghreb sa lupte impotriva soldatilor francezi din Sahel, intr-un mesaj video publicat marti.

- Mii de cehi au protestat luni seara la Praga si in alte zece orase orase impotriva numirii deputatului comunist Zdenek Ondracek, fostul ofiter de politie care a a participat la reprimarea protestelor de masa impotriva regimului totalitar din ianuarie 1989, ca sef al unei comisii parlamentare responsabile…

- Avertizand, in plina campanie electorala, ca Rusia dispune de o panoplie de noi si invincibile rachete, liderul de la Kremlin reia un mijloc de santaj folosit altadata de liderii URSS. In 1 martie, intr-un discurs in tonalitatea celor pronuntate de Stalin sau Hrusciov in anii cei mai tensionati ai Razboiului…

- Deputatii dezbat, luni, in sedinta de plen, motiunea simpla depusa de PNL impotriva ministrului Educatiei, Valentin Popa, prin care i se reproseaza, printre altele, intarzierile la plata salariilor si lipsa banilor, situatie care poate duce la demisii, comasari si inchideri de scoli. Liberalii sustin,…

- Europarlamentarii PSD au votat impotriva unei rezolutii sustinute de grupul parlamentar european din care face parte, S&D, privind eventuale sanctiuni contra Poloniei, al carei guvern este acuzat de incalcarea statului de drept.

- Rusia studiaza posibilitatea denunțarii Convenției Europene a Drepturilor Omului și incheierii cooperarii cu Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO), in cazul in care hotaririle judecatorești impotriva Rusiei nu vor fi corectate. Informațiile au fost comunicate de RIA Novosti cu referire la surse…

- Deputatii PNL au depus miercuri, in plenul Camerei, motiunea simpla pe Educatie, intitulata "Educati Romania, nu o pesedizati!", in care solicita demiterea ministrului Valentin Popa. Anuntul a fost facut de liderul deputatilor liberali, Raluca Turcan.

- Opozitia siriana spune ca armistitiul de cinci ore decretat de Rusia in regiunea Goutha de Est, enclava controlata de rebeli in apropiere de Damasc, este ''o lovitura'' impotriva rezolutiei Consiliului de Securitate al ONU. "Acest asa-numit armistitiu umanitar este o lovitura impotriva…

- Statele Unite au amenintat cu o actiune unilaterala impotriva Iranului luni dupa ce Rusia a respins prin veto o rezolutie occidentala cerand Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite condamnarea...

- Dupa anunțul facut de ministrul Justiției, Tudorel Toader, ca demareaza procedura de revocare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, și in mediul virtual a aparut o petiție și au inceput sa se stranga semnaturi pentru demiterea lui Kovesi.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a transmis, sambata, pe Facebook, un comunicat de presa prin care anunta ca s-a intalnit miercuri cu echipa de experti - raportori ai Grupului de State impotriva Coruptiei (GRECO), discutiile vizand legile justitiei.

- USR depune moțiune impotriva ministrului Justiției, Tudorel Toader și invita toate formațiunile de opoziție sa i se alature, in urma anunțului privind cererea de revocare din funcție a șefei Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi. Uniunea Salvați Romania recurge la instrumentul pe care…

- Slovacia nu va ratifica Conventia Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice (Conventia de la Istanbul), a declarat premierul Robert Fico, conformandu-se pozitiei partenerului de coalitie Partidul National Slovac (SNS) si a unor grupuri…

- Serbia va pastra legaturi stranse cu Rusia si nu va impune niciodata sanctiuni impotriva Moscovei, chiar daca negociaza aderarea la Uniunea Europeana, a declarat miercuri presedintele sarb Aleksandr Vucici, in urma unei intalniri la Belgrad cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, relateaza site-ul…

- Senatorul Daniel Zamfir a anunțat ca legea care plafoneaza dobanda in cazul creditelor a fost aprobata in cadrul comisiilor reunite. „€Am reușit!!! Legile impotriva camatariei au fost votate de majoritatea senatorilor din comisiile reunite juridica, economica și de buget! Am stabilit așa: Dobanda maxima…

- Consiliul Local al Muncipiului Baia Mare a adoptat in 16 februarie 2018, hotararea de constituire ca parte civila in dosarul penal indreptat impotriva lui Cristian Șpan pentru suma de 194.333 lei și dobanda aferenta. Numitul Șpan Cristian, impotriva caruia Consiliul Local al Municipiului Baia Mare s-a…

- ”Nu exista nicio dovada a implicarii Rusiei și a cetațenilor acesteia in influențarea alegerilor americane”, a declarat Dmitri Peskov, secretarul de presa al președintelui rus, comentand acuzațiile Departamentul de Justiție al SUA impotriva a 13 cetațeni ruși. Anterior, Ministerul rus de Externe a anunțat…

- Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a declarat duminica, la Conferinta pe probleme de securitate de la Munchen, ca Israelul este pregatit sa actioneze impotriva Iranului, si nu doar a aliatilor lui din Orientul Mijlociu, daca este necesar, reiterand ca acest regim este cea mai mare amenintare la adresa…

- Iranul reprezinta cea amai mare amenintare la adresa lumii, a declarat, duminica, premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, adaugand ca tara sa va lua masuri impotriva regimului de la Teheran, informeaza BBC News Online.

- Xavi Hernandez, fostul fotbalist al Barcelonei, 38 de ani, a analizat partida din optimile de finala ale Ligii Campionilor dintre Real Madrid si Paris Saint-Germain (scor 3-1), si a spus ca victoria spaniolilor a fost nemeritata, echipa lui Zidane castigand norocos. "Madridul are acel ceva. Impotriva…

- Prestația spectaculoasa a doamnei Kovesi l-a obligat pe președintele Iohannis sa se prefaca ca spune și el ceva pe tema asaltului mafioților lui Dragnea impotriva DNA. A recitat plictisit o piesa in care nu credea nici el și nu a avut nici macar curajul sa explice clar cine sunt penalii.…

- Papa Francisc a marcat Miercurea Cenusii, prima zi din Postul Mare - perioada ce precede Pastele, in timpul careia credinciosii catolici sunt indemnati sa tina post si sa faca penitenta -, lansand un avertisment la adresa acelor persoane care seamana "neincredere" informeaza AFP. "Este trist sa constati…

- Coreea de Nord reprezinta o "potentiala amenintare existentiala" la adresa Statelor Unite si se apropie "momentul deciziei" asupra modului de contracarare a acestui risc, avertizeaza Dan Coats, directorul serviciilor de informatii americane.

- „Este atat dreptul cat si datoria noastra si vom continua sa facem ceea ce este necesar", a spus Netanyahu. Israelul a lansat atacuri severe impotriva unor baze militare iraniene din Siria dupa ce oficiali israelieni au sustinut ca au interceptat o drona in spatiul aerian al tarii si un avion…

- Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat ca tara sa se va apara „impotriva oricarui atac” dupa ce Israelul a lansat cele mai severe atacuri din ultimele decenii impotriva unor baze militare din Siria, scrie BBC. „Este atat dreptul cat si datoria noastra si vom continua sa facem ceea…

- Președintele turicie, Recep Tayyip Erdogan, acuza ca Statele Unite lucreaza impotriva intereselor Turciei, Iranului și, posibil, a Rusiei, in nordul Siriei, unde americanii trimit suport militar pentru forțele kurde. ”Daca SUA susțin ca vor trimite 5.000 de camioane și 2.000 de avioane cargo pline de…

- Un consilier militar al liderului suprem al Iranului a indemnat la formarea unei alianțe regionale impotriva coaliției americane din care fac parte Arabia Saudita și Statul Israel, conform unui articol din ziarul iranian Financial Tribune, publicat miercuri.

- Barbatul din Morteni, judetul Dambovita, care posta amenintari pe Facebook a fost internat la Psihiatrie, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IJP) Dambovita, remis, miercuri, AGERPRES. Barbatul a fost retinut de Politie acum doua zile pentru comiterea infractiunilor…

- Începând cu anul acesta, Guvernul suedez va începe sa trimita din nou locuitorilor sai un manual despre cum ar trebui sa procedeze în cazul unui razboi, la 30 de ani dupa ultima publicare a unui astfel de ghid, ce a început sa fie difuzat în timpul celui de-al…

- Departamentul de Stat american se asteapta ca joi sa fie luata la Washington o decizie privind posibila renuntare la sanctiunile impotriva Iranului, conform acordului nuclear din 2015, informeaza Reuters, conform Agerpres.Subsecretarul de stat Steve Goldstein a declarat presei ca nu este sigur…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan a denuntat vineri o 'serie de grave comploturi' impotriva Turciei, orchestrate de SUA, intr-o reactie la condamnarea miercuri la New York a unui bancher turc in cadrul unui proces cu privire la eludarea sanctiunilor americane impotriva Iranului, relateaza France…

- Turcia a avertizat joi impotriva incercarilor din afara de a interveni in politica interna a Iranului, afirmand ca astfel de actiuni ar putea provoca o reactie puternica, dupa sase zile de proteste antiguvernamentale in intreaga tara, relateaza Reuters. Ibrahim Kalin, purtatorul de cuvant…