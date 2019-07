Abonații RCS&RDS vor plăti încă un an bani în plus. La ce se…

Operatorul de telecomunicatii RCS&RDS a anuntat luni seara ca a obtinut autorizatie de la Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) pentru aplicarea anumitor suprataxe pentru unele servicii de roaming furnizate in cadrul Spatiului Economic European (SEE) pentru o noua durata de 12 luni, anunța news.ro.

Este al treilea an consecutiv cand operatorul aplica aceste suprataxe, aprobarea initiala fiind acordata RCS&RDS de catre…