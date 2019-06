Stiri pe aceeasi tema

- In incercarea de a strange bani pentru a plati datoria de aproximativ 80 de mii de euro si pentru a stinge cele doua litigii pe care le are la FIFA cu fostii jucatori Gordan Bunoza si Nikola Vasiljevic, Pandurii a scos la vanzare abonamente pentru noul sezon, disponibile inca de la meciul de…

- iUmor. Sezon 6. Ediția 10. 11 mai 2019. Are 16 ani și este extrem de curajoasa! Alexia Roman nu a mai facut niciodata stand-up. Incurajata de prieteni, concurenta a hotarat sa-și faca debutul pe scena „iUmor”.

- Portarul echipei Genoa, Ionut Radu, a declarat ca meciul cu AS Roma, terminat la egalitate, duminica, scor 1-1, a fost cel mai bun din acest sezon pentru formatia sa, relateaza tuttomercatoweb.com potrivit news.ro“I se poate intampla oricui sa rateze un penalti. Nu trebuie sa ne gandim la…

- Fie vremea cat de rea, diseara incepe un nou sezon Chefi la cutite! Cu noutati, normal: concurentii nu vor mai fi singuri in competitie, ci alaturi de familiile lor! Adica mame cu copiii, si bunici cu nepotii!

- La doar cinci zile distanța de cea mai intensa experiența traita, in cel de-al patrulea sezon, cand in Thailanda inca mai rasuna glasul suferinței, in Romania se arata in același timp zambetele pline de

- ​Mohamed Salah (26 de ani) a fost inclus de revista TIME în topul celor mai influenti 100 de oameni din lume, iar în numarul din aceasta saptamâna, egipteanul a atins un subiect delicat din Orientul Mijlociu, referitor la drepturile femeilor, informeaza Mediafax.Vedeta lui Liverpool…

- Diego Costa (30 de ani), a primit, joi, o suspendare de opt etape dupa cartonasul rosu vazut in meciul cu Barcelona, scor 0-2. Asta inseamna ca va pierde cele sapte etape din acest sezon, dar si prima runda din stagiunea urmatoare, potrivit mediafax.Citește și: Tun la capitolul imagine! Eugen…

- In cel de-al cincilea sezon al show-ului, care va avea premiera pe 22 aprilie, de la ora 20.00, la Antena 1, Insula Iubirii este martorul unei situații unice in istoria sa și nemaiintalnite in cazul acestui test de cuplu!