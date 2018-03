Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Colegiul Pacientilor ii cere primarului din Giurgiu sa scoata de pe internet lista cu afectiunile medicale de care sufera asistatii sociali. „Primaria din Giurgiu incalca legea prin acest demers”, atrage atentia organizatia, care a sesizat Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii…

- Mulți dintre noi ne bucuram de afecțiune in aceasta perioada a anului, fie ca daruim cadouri, fie ca doar transmitem un gand catre cei dragi. Pentru chirurgii cardiologi aduși in misiuni medicale de catre Asociația Inima Copiilor la secția de cardiochirurgie pediatrica de la Marie Curie, luna iubirii…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, ca in sedinta de Guvern de joi va fi adoptata o noua ordonanta de urgenta care sa rezolve problemele legate de concediile medicale, inclusiv cele maternale. "Maine e joi. Actul normativ, maine", a spus Teodorovici, intrebat daca…

- Lista de servicii va fi mai lunga pentru cei asigurați in sistemul sanitar autohton decat pentru cei neasigurați, iar majoritatea serviciilor sunt prevazute cu decontare integrala, adica fara plata, scrie avocatnet.ro Pachetele medicale la stat pentru perioada 2018-2019 vor fi curand aprobate la nivelul…

- Prin compararea rezultatului unei scanari a fundului de ochi cu o vasta baza de date, AI-ul poate depista pacientii care prezinta risc sau au suferit deja accidente cardiace, tehnica bazandu-se pe ample cercetari in domeniu. Prin scanarea fundului de ochi, care este populat de numeroase vase sange,…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat luni ca in urmatoarea sedinta de Guvern va fi adoptata o noua ordonanta, de aceasta data care sa corecteze „defectiunile” din legea salarizarii legate de indemnizatiile pentru mame si concediile medicale. Dancila a spus ca principalele elemente ale…

- Marți seara, mai multe persoane s-au adunat pe trotuar, in fața unei case din Galați și au inceput sa faca gratar și sa asculte muzica tare, lucru care i-a deranjat pe ceilalți localnci. Aceștia au sesizat Poliția, la fața locului fiind trimis un echipaj. Cei doi polițiști au fost luați la…

- Satisfactia pacientilor cu privire la calitatea serviciilor medicale primite este unul dintre indicatorii importanti care arata performanta reala a unui spital. Pana la sfarsitul anului 2016, acest indicator era profund viciat in Romania prin modalitatea sa de colectare. Odata cu introducerea chestionarului…

- Antreprenorii reuniti in Asociatia Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR) au prezentat joi, o serie de masur pe care le solicita Guvernului, pentru ca firmele private sa nu fie afectate. "AOAR nu cere taxe mai mici sau scutiri. Cerem stabilitate si predictibilitate fara de care nu putem sa ne dezvoltam"…

- Coaliția Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice (COPAC) a dat publicitații rezultatele unei cercetri realizate in randul pacienților din Romania cu privire la cele mai frecvente probleme cu care aceștia se confrunta. COPAC va aduce oficial, la cunoștința autoritaților, problemele actuale…

- Justin Ștefan, inca un atac la Razvan Burleanu. Oficialul ligii acuza ca șeful FRF ascunde lista cu votanții la alegerile de pe 18 aprilie. De asemenea, președintele federației este invinuit ca folosește angajații de la ”Casa Fotbalului”, ca sa-l ajute in campania electorala. Secretarul general al LPF,…

- Ambulatoriul integrat al Spitalului Orașenesc din Gura Humorului are trei noi cabinete medicale pentru specialitatile Dermatovenerologie, Endocrinologie si Urologie, toate cele trei cabinete avand deja contract cu Casa de Asigurari de Sanatate, semnat in data de 1 noiembrie 2017.Pacientii din zona ...

- Barbatul care si-a injunghiat mortal fosta sotie, directoare a unei gradinite private din Capitala, a fost retinut vineri seara pentru 24 de ore, el urmand sa fie prezentat sambata instantei cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.Femeia, care in urma incidentului a fost gasita…

- Organizatia USR Constanta va depune, la inceputul saptamanii viitoare, reclamatii conducerii Spitalului Judetean Constanta, Directiei de Sanatate Publica a judetului si Consiliului Judetean, dupa ce, zilele trecute, a imortalizat cum pacienti, apartinatori si cadre medicale fumeaza in incinta unitatii…

- Toma Petcu renunta la portofoliul de la Energie. Ministrul a invocat probleme de sanatate Toma Petcu, ministrul Energiei, a cerut sa i se retraga numele de pe lista realizata pentru Guvernul Dancila, precizand ca are probleme de sanatate, au declarat surse politice. În sedinta Biroului Politic…

- Un grup de locuitori din Soconzel și Stana au protestat azi, 25 ianuarie, in fața Palatului Administrativ din Satu Mare, cerand repararea drumurilor din localitate. Potrivit acestora, spre exemplu, drumul județean care leaga localitațile Socond și Soconzel este impracticabil. „Medicul de familie ne-a…

- Un protest spontan s-a conturat, joi dimineata, in fata Palatului Administrativ municipal, protagonistii acestuia fiind micii afaceristi ai urbei. Oamenii s-au adunat pentru a le spune pasul edililor Resitei, care le-au dublat, de doua ori, in ultimii doi ani, birul pe care-l au de platit administratiei…

- Reprezentantii Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sibiu a transmis, marti, un comunicat de presa, prin care arata ca, in urma anchetei demarate in urma mortii unei femei de 39 de ani, unitatea medicala nu este responsabila de decizia luata de femeie si de mama acesteia, de a pleca la un alt spital.…

- Ministerul Finanțelor ia in calcul amanarea termenului de depunere a Declarației 600, care in prezent este 31 ianuarie, precum și majorarea plafonului de venituri peste care vor fi platite cotribuții, au declarat surse politice, pentru Stirile ProTV. Declaraţia 600 vizează veniturile asupra…

- Oamenii acuzau dureri puternice de stomac, fiind suspectati de toxiinfectie alimentara, a declarat medicul sef al unitatii medicale, Doina Harlisca, potrivit Agerpres. 'Persoanele au ajuns la spital cu ajutorul Ambulantei si al masinilor personale. (...) Acestea acuzau dureri puternice de stomac,…

- Unitatea de Primiri Urgente este sufocata de pacientii ale caror afectiuni sunt de competenta medicului de familie si care aleg aceasta varianta pentru a beneficia de investigatii de specialitate rapid si gratuit.

- Codul Fiscal prevede categorii de persoane care nu sunt obligate sa plateasca CASS si beneficiaza automat de servicii medicale gratuite in sistemul de sanatate public. Lista a fost completata anul trecut. Conditia este insa sa nu obțina venituri pentru care se platește CASS și care sunt mai mari de…

- Lista noilor cetateni ai Maltei, publicata recent, dovedeste ca apelurile la patriotism lansate de Vladimir Putin catre elita rusa a oamenilor de afaceri nu prea au succes, in conditiile in care nume binecunoscute au intrat in ultima perioada in posesia pasaportului maltez.

- Fumatul compromite ADN-ul uman ii și afecteaza intr-o mare masura pe fumatorii pasivi. Aceștia ajung sa inhaleze aceeași cantitate de fum ca fumatorii și prezinta riscuri de a face boli grave, ne spune medicul primar pneumolog Laura Cardos. Fumatul face in continuare ravagii și ramane una dintre…

- Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu vorbeste, intr-un mesaj postat pe Facebook, despre transplanturile din Romania si cum au fost taraganate procedurile si reglementarile domeniului pentru ca, ”daca nu ai reguli, nimeni nu te poate acuza de nimic”, iar in acest timp ”sute sau mii de romani…

- Comunicat de presa – Societatea Nationala de Medicina Familiei: CNAS este responsabila de amanarea acordarii serviciilor medicale catre pacientii nostri Societatea Nationala de Medicina Familiei (SNMF) si Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) precizeaza ca in acest moment protestul…

- Președintele Casei Naționale de Asigurari de Sanatate, Laurențiu-Teodor Mihai, a explicat, la interviurile Libertatea, motivele pentru care medicii de familie ar trebui sa semneze actele adiționale la Contractul-cadru, recunoscand totuși ca asistența medicala primara este subfinanțata, chiar daca, pentru…

- Societatea Nationala de Medicina Familiei (SNMF) si Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) precizeaza ca in acest moment protestul medicilor de familie va CONTINUA sub alte forme. Revendicarile noastre principale nu au fost onorate si in ultima noastra forma de protest am fost…

- Sute de medici de familie refuza sa semneze contracte cu casa de sanatate La nivel national, aproape 90% dintre medicii de familie au semnat prelungirea de contract cu casele de asigurari de sanatate, însa aproape 1.400 de colegi ai lor refuza si astfel aproape 2,5 milioane de pacienti nu pot…

- Pacienții din Timiș nu trebuie sa-și faca griji ca nu vor primi rețete sau trimiteri daca se adreseaza medicilor de familie din județ, in ciuda protestului anunțat la nivel național. Casa Județeana de Asigurari de Sanatate Timiș anunța ca a incheiat semnarea actelor adiționale cu medicii de familie…

- In țara protest, in Timiș consens! Medicii de familie timișeni au batut palma cu Casa de Sanatate. Pacienții vor beneficia de servicii medicale decontate din Fondul National Unic al Asigurarilor Sociale de Sanatate (FNUASS), vor putea primi rețete compensate, bilete de trimitere, adeverințe și alte…

- Perioada de semnare a actelor adiționale de prelungire pentru trimestrul I al anului 2018 a contractelor incheiate de furnizorii de servicii medicale cu casele de asigurari de sanatate s-a incheiat. Furnizorii de servicii medicale care nu au semnat actele adiționale vor putea intra in relații contractuale…

- Pana la sfarsitul anului 2017, peste 60% din medicii de familie aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate au semnat actele aditionale de prelungire pentru trimestrul I al anului 2018 a contractelor incheiate de furnizorii de servicii medicale cu casele de asigurari de sanatate,…

- "Am incredere in profesionalismul medicilor de familie" Pâna la sfârsitul anului 2017, peste 60 % din medicii de familie aflati în relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate au semnat actele aditionale de prelungire pentru trimestrul I al anului 2018 a contractelor…

- Medicii de familie au anuntat, vineri, ca vor continua protestele, intrucat ”nu s-a finalizat niciuna dintre problemele pentru care protesteaza de mai bine de o luna” si nu vor mai oferi servicii decontate pana cand revendicarile lor nu vor fi luate in considerare, scrie NEWS.RO. Citeste si: Basescu,…

- Medicii de familie anunța ca, din 1 ianuarie 2018, nu vor mai acorda servicii medicale decontate de casele de asigurari, respectiv rețete, bilete de trimitere, concedii medicale pana cand...

- Potrivit stirileprotv.ro, trei adulți și un copil au fost implicați intr-un accident pe DN 72 A, intre Targoviște și Campulung. Mașina in care se aflau a izbit puternic un cal nesupravegheat pe șosea. Animalul a murit in urma impactului Femeia care era pasagera in mașina a avut nevoie…

- Un cunoscut om de cultura din Iasi, Titus Ceia, s-a stins zilele trecute. Cei care l-au cunoscut ii plang disparitia. „A murit prietenul meu Titus Ceia. N-a apucat sa vada terminata si publicata in carte „Cantarea Romaniei, defaimarea Occidentului", povestea calatoriei noastre cu trenul pana in Stockholm…

- De Craciun, crescatorii au pus la vanzare in jur de 2.000 de porci Mangalita si Bazna, doua rase rudimentare, crescute in spatii semideschise, a caror carne este recunoscuta pentru calitatile nutritionale deosebite si continutul ridicat de acizi grasi omega-3 si antioxidanti naturali. Preturile sunt…

- Alexandru Arsinel (78 de ani) a fost externat dupa ce, saptamana trecuta, i s-a montat un stent in urma unui infarct. Actorul a precizat ca ii este extrem de greu dupa ce le-a pierdut pe Stela Popescu si pe Cristina Stamate si a anuntat ca se va intoarce pe scena.

- Parintele care are un copil grav bolnav in ingrijire poate beneficia de concediu medical și de indemnizație pentru ingrijirea lui pana la implinirea varstei de 16 ani. Prevederea apare intr-o ordonanta de urgenta adoptata joi de Guvern. Lista afecțiunilor grave va fi stabilita de comisiile de specialitate…

- Reprezentanții CJAS se gandesc la o soluție de a patrunde impreuna cu oamenii legii in cabinetul acesteia pentru a prelua fișele medicale ale pacienților. De mai multa vreme, medicul Mirela Elena Babuța este de negasit la cabinetul sau, situat in cladirea fostei Policlinici stomatologice, de pe strada…

- Oamenii de știința americani au lansat o lista cu cele mai daunatoare pentru sanatate bauturi alcoolice, informeaza TSN. In lista au ajuns bauturile alcoolice in sticle sau la cutie. S-a dovedit ca creierul nu le percepe ca alcool. Prin urmare, consumul acestor bauturi poate duce la alcoolism cronic.…

- Proteste fata de modificarile aduse legilor Justitiei. La Cluj oamenii s-au adunat in fața sediului PSD Sute de protestatari manifesteaza in fata Palatului Parlamentului, fata de modificarile aduse legilor justitiei, la manifestatie participand si parlamentari USR. La Cluj, protestatarii s-au…

- La castelul de la Savarsin, steagul Romaniei a fost coborat in berna. Localnicii il plang pe Regele Mihai, iar autoritatile locale anunta ca vor trimite o delegatie la funeraliile care vor avea loc la Curtea de Arges. Oamenii au adus coroane si lumanari pe care le-au lasat langa intrarea pe domeniul…

- Locuitorii comunei aradene Savarsin sunt in doliu dupa moartea Regelui Mihai. Oamenii au iesit pe porti si povestesc despre intalnirile pe care le-au avut de-a lungul anilor cu ultimul monarh al Romaniei.

- Revista Capital a publicat topul celor mai bogați 300 de romani, printre care se numara și oameni de afaceri din Alba sau cu legaturi de business in județ. In lista județelor cu cei mai mulți milionari in euro, Alba este pe locul al VII-lea, cu 9 milionari, dupa București, Constanța, Cluj, Bacau, Timiș…

- Trei mașini avariate și o persoana ranita. Acesta este bilanțul unui accident ce a avut loc în urma cu puțin timp, în sensul giratoriu de la intersecția strazilor Primaverii și Soveja. În accident au fost implicate trei mașini: un taxi, un BMW și un VW Passat. În urma…