- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 14 martie a.c., decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 5 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale.Propunerea legislativa ii apartine deputatul PSD Eugen Nicolicea.…

- Vinerea Mare devine oficial zi libera pentru romani; Președintele Iohannis a promulgat legea care prevede o noua zi libera pentru romanii de la stat. Propunerea legislativa a fost initiata de un grup de 42 de senatori si deputati din intreg spectrul politic si a fost adoptata de Parlament in regim de…

- Cu tot cu anii de gradinița! Invațamantul ar putea deveni obligatoriu de 15 clase. Asta vor cațiva deputați PSD și UDMR care au depus un proiect in acest sens. Practic, documentul prevede ca grupa mijlocie, grupa mare și clasele finale de liceu, sa devina obligatorii. Inițiatorii spun ca a scazut drastic…

- Soferii prinși fara rovinieta pot scapa de amenda, daca nu sunt anunțați. Klaus Iohannis a promulgat legea care prevede ca procesul verbal de constatare a amenzii trebuie transmis in cel mult doua luni. Amenzile pentru cei care circula cu mașina fara sa aiba rovinieta valabila se vor prescrie in patru…

- In sedinta Senatului din data de 7 martie, senatorul Liviu Marian Pop a sustinut o declaratie politica cu titlul “Invatamantul – proiectul public nr. 1 al Guvernarii PSD-ALDE!”, pe care o redam integral mai jos: Stimate colege, stimati colegi, Anul 2018 are drept prioritati educatia, sanatatea si infrastructura,…

- Primaria Municipiului Constanta a transmis catre Monitorul Oficial Programul anual al finantarilor nerambursabile din bugetul propriu pentru activitati nonprofit de interes general pentru anul 2018, in conditiile prevazute de Legea nr. 350 2005. Programul are valoarea totala de 9.970.000 de lei. Sumele…

- Preșcolarii și elevii din invațamantul primar și gimnazial vor primi la scoala fructe și legume proaspete. Decretul de promulgare a Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participarii Romaniei la Programul pentru școli al Uniunii Europene a fost semnat, luni, 5 martie,…

- "Proiectul de Lege pentru modificarea art. 42, alin. (4) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor prevede, in esenta, ca modificarile facute coeficientilor de stabilire a indemnizatiilor lunare se vor aplica doar odata cu inceputul unui nou mandat al celor doua camere…

- Senatorul PSD de Suceava, Virginel Iordache, a anunțat ca a votat alaturi de colegii sai din Senat (Camera decizionala) propunerea legislativa privind modificarea articolului 84 alineatul (1) și (4) din Legea Educației Naționale numarul 1/2011. ”Propunerea legislativa are urmatorul cuprins: „(1) Elevii…

- Senatorii au adoptat, miercuri, propunerea legislativa privind Legea muntelui, cu amendamente admise, care reglementeaza modalitatile de protectie si dezvoltare inteligenta, durabila si incluziva a zonei montane prin punerea in valoare a resurselor naturale si umane. Proiectul a fost adoptat…

- Senatul a adoptat, luni, 26 februarie, un proiect de lege prin care elevii din invațamantul preuniversitar vor beneficia de tarif redus cu minimum 50% pentru transportul local in comun și cu minimum 75% pentru accesul la muzee, concerte, teatru, opera, film și alte manifestari culturale. In cazul acestui…

- Proiectul de lege care ofera imunitate sporita judecatorilor CCR a fost adoptat miercuri de Senat, for decizional, asa ca actul normativ merge la promulgare la presedintele Klaus Iohannis. Anterior, proiectul a fost adoptat de Camera Deputatilor in 11 aprilie 2017. "Judecatorii CCR…

- Proiectul legii manualului scolar isi propune realizarea unui manual de baza "pentru tot ceea ce inseamna programe scolare din trunchiul comun" pe care il parcurge fiecare elev in invatamantul obligatoriu din Romania si nu vizeaza eliminarea editurilor care pana acum produceau manuale alternative, a…

- Camera Deputaților a adoptat, marți, cu unanimitate de voturi, proiectul de lege care prevede ca elevii vor beneficia de fruncte proaspete in școli, actul normativ urmand sa mearga la președintele Klaus Iohannis, spre promulgare, noteaza portalinvatamant.ro.

- Reuniunea traditionala a grupurilor parlamentare PSD, înainte de începerea sesiunii Legislativului din luna februarie, va avea loc miercuri, a stabilit conducerea social-democratilor, dupa cum a anuntat duminica presedintele partidului, Liviu Dragnea. El a mai precizat…

- Curtea Constitutionala a Romaniei reia, marti, dezbaterea sesizarii presedintelui Klaus Iohannis referitoare la legea care mentine abrogarea suspendarii functionarilor publici trimisi in judecata. In 13 decembrie, Curtea a amanat dezbaterile in acest caz.

- Președintele Iohannis retrimite Parlamentului legea care trecea Monitorul Oficial in subordinea Camerei Deputaților. Proiectul de lege a fost adoptat la sfarșitul sesiunii parlamentare, in luna decembrie, de Camera Deputaților, for decizional, deși la Senat fusese respins, și avea și aviz negativ din…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis joi, 18 ianuarie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei. Conform acestei legi, Monitorul Oficial trece in subordinea Camerei Deputaților,…

- Legea 29/2018, recent promulgata de președintele Klaus Iohannis, anuleaza impozite și contribuții sociale pentru dezvoltatori imobiliari care au construit cvartale de blocuri de birouri și locuințe in cele mai luxoase zone ale țarii și care, pentru a evita plata taxelor catre stat, au construit “pe…

- Fostul sef al ANAF Gelu Stefan Diaconu apreciaza ca o lege promulgata de presedintele Klaus Iohannis pe 15 ianuarie sterge "dintr-un condei datoriile smecherilor, baronilor locali si ale familiilor politrucilor cu afaceri in imobiliare". Initiatorii legii sunt liberali. Totusi, Diaconu spune ca ideea…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, susține in aceste clipe o conferința de presa. Aceasta este prima iesire publica a lui Iohannis dupa ce liderii PSD i-au retras sprijinul premierului roman Mihai Tudose, iar acesta a demisionat.

- Liderii PSD se vor reuni in cadrul unui Comitet Executiv in care vor discuta propunerea de premier, dupa demisia lui Mihai Tudose. Taberele in PSD deja s-au conturat și pe lista scurta intra direct doi dintre oamenii al caror nume a fost vehiculat in ultima perioada. Citește și: SURSE - Liviu…

- Legea privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare a fost publicata astazi in Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Aceasta prevede asigurarea unui nivel mai inalt de protectie a consumatorului, informeaza MOLDPRES. Proiectul va oferi persoanelor cadrul legal necesar pentru…

- Proiect: Pacientul poate oferi donatii doar unitatii sanitare unde a fost ingrijit Pacientul poate oferi donatii doar unitatii sanitare unde a fost ingrijit, cu respectarea legii, prevede o propunere legislativa pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea drepturilor pacientului 46/2003, depusa…

- Legea prin care Institutul Cantacuzino a trecut in subordinea MApN a fost promulgata, luni, de președintele Klaus Iohannis. Ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, a vorbit despre planurile pentru repornirea producției de vaccinuri și cum va fi reorganizata instituția.

- Un cunoscut afacerist american de origine romana trage un semnal de alarma si il critica dur pe seful statului dupa ce a promulgat legea bugetului pentru 2018. George Mioc il acuza pe Klaus Iohannis ca a criticat legea de ochii lumii, prin promulgarea legii el fiind, de fapt, solidar cu Liviu Dragnea,…

- Salariile celor mai multi dintre romani vor creste, a afirmat vineri premierul Mihai Tudose, precizand ca, in anumite domenii, va exista ‘o echilibrare’, iar ‘excesele’ nu se vor mai regasi. ‘Nu putem vorbi de Legea salarizarii unitare fara sa vorbim de trecerea contributiilor de la angajator la angajat,…

- "Nu am niciun politician preferat. Pe de-o parte, l-am privit pozitiv, pentru lupta lui cu Liviu Dragnea, pe Mihai Tudose. Pe de alta parte, uitandu-ma la felul in care guverneaza, nu m-aș grabi sa-l aplaud. Klaus Iohannis imi ofera cateva speranțe deși am fost un critic al lui, in ultimii ani. Nu…

- Președintele Romaniei Klaus Iohannis a promulgat legea despre plata defalcata a TVA. „Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 27 decembrie a.c., decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcata a TVA”, se arata intr-o…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a semnat urmatoarea declaratie de presa: "Referitor la intalnirea de astazi, dintre prim-ministrul Mihai Tudose si reprezentantii protestatarilor hastag Rezist si ai ONG-urilor finantate de Soros&comp trebuie clarificate cateva aspecte. Mihai Tudose…

- Inițiatorii proiectului susțin ca data aleasa, 2 aprilie, are o semnificație istorica importanta, fiind data la care a fost instituita noțiunea de ”prefect” in lege. ”Este indiscutabil faptul ca prin competența, cinste și corectitudine, prefecții Romaniei, specialiști in diferite domenii,…

- „A fost un vot destul de consistent, care arata increderea unei majoritați serioase din Parlament in proiectul bugetului de stat. Pe masura ce vor trece lunile, incet, incet o sa ințeleaga manipularea care a fost folosita. Nu vor avea in 2018 venituri mai mici decat in 2017, iar cel tarziu la rectificarea…

- Camera Deputatilor a adoptat, vineri, proiectul de modificare a Legii referendumului 3/2000 privind revizuirea Constitutiei, astfel incat acesta va avea loc in ultima duminica din perioada de 30 de zile de dupa adoptarea initiativei constitutionale, informeaza Mediafax. Proiectul a fost pus in accord…

- Parlamentarii care nu domiciliaza in Bucuresti sau in judetul Ilfov vor primi o diurna de deplasare. Cuantumul acestei diurne este stabilit de conducerea celor doua Camere ale Legislativului, potrivit unei propuneri legislative adoptate vineri, cu unanimitatre de voturi, de Camera Deputatilor si Senat.…

- Proiectul de lege pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane si pentru completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de sef al statului roman a fost initiat de Guvern si adoptat de catre deputati cu 243 de voturi…

- Senatul a adoptat miercuri, in calitate de for decizional, cu 80 de voturi pentru si 28 de voturi impotriva, proiectul care modifica Legea 304/2004 privind organizarea judiciara. Urmeaza acum sa mearga la promulgare la presedintele Klaus Iohannis, care o poate retrimite Parlamentului sau o…

- Vot final in Senat pe ultimele legi ale justiției, organizarea judiciara și legea CSM. Comisia speciala condusa de Florin Iordache a definitivat, marți seara, raportul pe cele doua legi, cu scandal din partea parlamentarilor USR care au pus muzica in timpul dezbaterii amendamentelor. Comisia Iordache…

- Comisia speciala pentru legile Justitiei a reluat, marti, la ora transmiterii acestei stiri, dezbaterile la proiectul de modificare a Legii 304/2004 privind organizarea judiciara, lucrarile desfasurandu-se in paralel cu sedinta de plen reunit.

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, proiectul de lege pentru completarea anexei nr.1 la Legea pomiculturii, prin care se introduce specia goji (Lycium barbarum). Proiectul a fost aprobat cu 261 de voturi favorabile si un vot impotriva. "Datorita interesului deosebit manifestat in ultima vreme…