Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele saptamani, refuzul autoritatilor de a permite opozitiei sa participe la alegerile municipale din mai multe orase importante, in frunte cu Moscova, si reprimarea ferma de catre politie si justitie a miscarii de protest care a urmat au aratat destul de clar cum stau de fapt lucrurile.Dupa…

- Legaturile strânse cu Kremlinul sunt pentru Igor Dodon un atu în încercarea sa de a obține un nou mandat de președinte al R. Moldova, în 2020. Dar criticii considera ca aceasta curtare asidua a Moscovei nu a adus pâna acum avantaje evidente Moldovei …

- Premierul moldovean Maia Sandu a declarat marti, intr-un interviu pentru Europa Libera, ca - deocamdata - nu are planificata o vizita la Moscova, in timp ce presedintele Igor Dodon a anuntat ca se va deplasa miercuri in capitala rusa, informeaza Radio Chisinau. 'A fost lansata o invitatie.…

- Igor Dodon a avut o intrevedere marti, 16 iulie, cu ministrul Economiei, Vadim Brinzan, si candidatul la functia de presedinte al Consiliului de Administratie al „Moldovagaz”, Vadim Ceban. La finalul intalnirii, presedintele tarii a anuntat ca va pleca pe 16 iulie intr-o vizita scurta la Moscova pentru…

- CHIȘINAU, 29 iun - Sputnik. Nu exista decizii extraordinare la finalul summitului G20, dar toti participantii au confirmat atasamentul fata de dezvoltarea sistemului mondial de comert, a mentionat liderul rus. În afara de aceasta, participantii au ajuns la concluzia ca trebuie sa seopuna difuzarii…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a dat asigurari ca Moscova il va sprijini pe presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, in actuala situatie complicata din aceasta tara, informeaza joi TASS. "Noi, fara indoiala, il vom sprijini si pe presedintele Dodon, si pe actualii sai parteneri de coalitie,…

- Dmitri Kozak, vicepremier al Federatiei Ruse si reprezentantul special al presedintelui rus pentru relatii economice si comerciale cu Republica Moldova, sustine într-un interviu acordat cotidianului Kommersant ca în timpul întrevederii avute la

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca Moscova este îngrijorata de cooperarea militara între Tokyo și Washington, însa respecta dreptul Japoniei de a se apara în orice mod considera adecvat, informeaza cotidianul The New York Times, potrivit Mediafax.Liderul de…