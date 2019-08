Stiri pe aceeasi tema

- Platforma pe care cei doi antreprenori au numit-o Geta Energeta este destinata serviciilor de audit și certificare energetica prestate la nivel național. Start-up-ul pornește la drum cu o finanțare de 50.000 de euro, obținuta intr-un program de accelerare a inovațiilor locale.

- Procentul din Romania este cel mai ridicat din cele sapte tari sondate in cadrul studiului contractat de International Personal Finance, grup britanic care opereaza Provident Financial Romania.

- Peste jumatate dintre tinerii romani (53%) cu varste intre 18 si 25 de ani iau in calcul deschiderea propriei afaceri, conform unui studiu Ipsos MORI. Procentul din Romania este cel mai ridicat din cele...

- 1.600 elevi din anii terminali, cursanti si studenti, dintre care 450 din zona rurala, vor fi sprijiniți sa urmeze cursuri universitare și sa-și dezvolte competențele de antreprenori. Finanțarea va fi...

- 1.600 elevi din anii terminali, cursanti si studenti (din care 450 din zona rurala), vor fi sprijiniți sa urmeze cursuri universitare și sa-și dezvolte competențele de antreprenori. Finanțarea va fi asigurata printr-un proiect finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, in valoare de 1,66 mil.…

- Romania are o viata economica foarte activa. Pe piata interna activeaza atat mari multinationale, intreprinderi mici si mijlocii, cat si numeroase start-up-uri ale tinerilor antreprenori, care doresc sa puna mana pe o parte din sumele de bani care sunt rulate in fiecare an. Multi dintre afaceristii…

- Evenimentele incluse in Noaptea muzeelor sunt extrem de importante si au un rol deosebit pentru tineri in sensul completarii bagajului lor cultural, a declarat, sambata, pentru AGERPRES ministrul Culturii, Valer Daniel Breaz.Data de 18 mai este declarata ca Ziua Internationala a Muzeelor, iar in fiecare…

- Trei tineri au fost retinuti de politisti si vor fi prezentati marti instantei de judecata cu propunere de arestare preventiva, fiind acuzati ca au furat aproape trei tone de zahar brun din vagoanele unui tren marfar, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Constanta, scrie Agerpres. "In…