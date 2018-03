Stiri pe aceeasi tema

- Zilele trecute, s-a definitivat lista celor mai buni elevi care, in urma rezultatelor obținute la faza județeana a olimpiadelor din aria curriculara Tehnologii, vor reprezenta județul la etapa naționala (2-6 aprilie). Barladul va trimite acolo opt liceeni, dintre care patru invața la Colegiul Tehnic…

- Localitatea Polovragi este la un pas de a fi declarata localitate turistica de interes local. Mai lipsesc cateva avize pana cand comuna va avea acest statut. Decizia se va lua printr-o hotarare de Guvern. Zilele urmatoare, o...

- In cadrul programului „Inițiere in Sport”, in perioada 12 martie și 27 aprilie, Clubul de Hochei „Pinguinii Regali” organizeaza Zilele deschise. Scopul programului de 17 zile este ca parinții copiilor din grupele mari de gradinița, clasele pregatitoare și intai care participa la programul „Inițiere…

- ”O alta problema la care doresc sa ma refer este declansarea Mecanismului European de Protectie Civila si ma refer la imunoglobina (imunoglobulina - n.r.). Zilele trecute am dat acceptul doamnei ministru al Sanatatii, Sarina Pintea, pentru declansarea Mecanismului European de Protectie Civila din…

- Romania a importat saptamana aceasta pana la o treime din consumul zilnic de gaze pentru a trece cu bine perioada geroasa, acestea fiind cele mai mari importuri zilnice de gaze din ultimii cinci ani, potrivit unor surse din sectorul energetic. Consumul zilnic de gaze a fost de circa 65 de milioane de…

- O postarita din Dambovita, care este si consilier local din partea PSD, i-a atacat dur pe asistatii social care stau acasa si asteapta banii in fiecare luna. Potrivit adevarul.ro, femeia spune ca marti, pe un ger de crapau pietrele, zeci de asistati o agasau cu telefoane, interesandu-se…

- Proaspat eliberat din inchisoare, fostul ministru și europarlamentar PSD, a marturisit pe pagina sa de Facebook ca in Penitenciarul Rahova a avut parte de "respect și o simpatie de care nu m-am bucurat niciodata cu atata intensitate. Acolo, in mijlocul unui ocean de tristețe și uneori de deznadejde,…

- Camerele de monitorizarea faunei montate de rangeri in Parcul natural Apuseni au surprins zilele acestea un urs plecat dupa hrana dupa o perioada destul de lunga de hibernare. Potrivit Romsilva, ursul a descoperit camera de monitorizare, ale caroro lumini s au aprins la trecerea lui prin raza de actiune,…

- Zilele trecute, mai mulți tineri au filmat o intamplare ilara, in parcarea unui supermarket din Focșani. Enervați de un „șofer” care claxona de zor la volanul unei autoutilitare, s-au dus sa vada care e „urgența”, dar nu se așteptau la o asemenea surpriza. La volanul autoturismului nu era nicidecum…

- Familia lui Vladimir Putin ar fi spalat bani folosind o banca din Estonia. Un ziar danez susține ca cineva a anunțat managementul celei mai mari banci din Danemarca, in 2013, ca membrii familiei președintelui Rusiei, Vladimir Putin, și o agenție de spionaj ruseasca, folosesc filiala estoniana a bancii…

- La cateva saptamani dupa ce Blue Air a decis sa nu mai opereze ruta Iasi – Timisoara – Cluj Napoca – Iasi, Maricel Popa, presedintele Consiliului Judetean Iasi, a anuntat in cadrul unei intalniri avute cu reprezentati ai firmelor de IT din oras ca TAROM va zbura de la finalul lunii martie din Iasi catre…

- Regizorul roman Tudor Giurgiu le-a transmis un mesaj dur celor care critica filmul "Nu ma atinge-ma”, al Adinei Pintilie, film premiat cu "Ursul de Aur”, la Berlinala 2018. Principalul vizat de mesajul regizorului este omul de televiziune Dan Negru, dupa ce s-a declarat indignat de premierea filmului…

- Succes romanesc la Festivalul International de Film de la Berlin. Pelicula 'Nu ma atinge-ma' ('Touch me not'), in regia Adinei Pintilie, a castigat marele premiu 'Ursul de Aur'. A fost un dublu succes pentru cineasta noastra care a primit si premiul pentru debut.

- Politistii locali din Iasi au inceput sa filmeze si sa fotografieze masinile parcate ilegal care urmeaza sa fie ridicate. Zilele trecute, acest lucru s-a petrecut pe Splai Bahlui mal stang. In zona se fac si lucrari, iar traficul risca sa se gatuiasca din cauza autoturismelor care ocupau o banda de…

- Filmul „Touch Me Not / Nu ma atinge-ma”, regizat de Adina Pintilie, a castigat, sambata seara, trofeul Ursul de Aur al celei de-a 68-a editii a Festivalului de Film de la Berlin. Lungmetrajul, o productie Romania-Germania-Cehia-Bulgaria-Franta, ii are in distributie pe Laura Benson, Tomas Lemarquis,…

- Zilele trecute, pe rețelele de socializare a circulat o postare prin care se anunța decesul marelui actor. Dat fiind viralitatea acestei informații, actorul de 71 de ani a simțit nevoia sa ia o poziție publica. Actorul de 71 de ani a dezmințit știrea aparuta Sylvester Stallone s-a gasit in poziția de…

- Dezlegarea la peste se tine cu marfa din import. Peste 80% din pestele pe care il mancam vine de la straini. A ajuns sa fie cu mult mai ieftin sa aducem marfa de peste mari si tari, decat...

- Nu mai e mult timp pana vom sari in luna martie, luna primavarii. E luna in care totul reinvie, devenim mi optimiști și mai plini de energie buna. Și cum incepuiturile ne fac sa ne intrebam “cum va fi?”, noi suntem aici sa-ți oferim o mana de ajutor. Ce ne este nouia, tuturor, cel mai la indemana?…

- Zilele trecute a fost emis un raport cu privire la finanțele membrilor familiei regale britanice, din care reies informații interesante legate de averea lor individuala și felul in care iși gestioneaza venitul. Familia regala valoreaza 95 de miliarde de dolari! Conform celor incluse intr-un raport…

- BC Timba Timișoara a fost carne de tun pentru CSM Steaua in meciul din Final Eight-ul Cupei Romaniei. Bucureștenii au avut inițiativa inca din primele minute și s-au distanțat sigur spre victorie inca din prima repriza. Pentru conformitate tabela a aratat scorul 55-103 la final. Antrenorul galben-negrilor…

- Portarul titular al "cainilor roșii", Laurențiu Branescu, spune ca echipa sa va merge in play-off cu maximum de puncte din cele trei "finale" ce urmeaza, cu Chiajna, FCSB și Astra. - Laurențiu, ai incasat doua goluri cu Craiova, dar Miriuța spune ca nu ai avut vina. ...

- Zilele trecute Catalina Grama și iubitul sau, Paul Ipate, i-au taiat turta fetiței lor, Zora. Petrecerea a fost una restransa, in compania celor dragi, insa Jojo și-a ținut la curent fanii și a postat pe rețelele de socializare un videoclip insoțit de un mesaj haios prin care anunța preferințele micuței.…

- Zilele trecute, celor doua echipe de la Exatlon, „Razboinicii” si „Faimosii”, li s-au alaturat cate doi concurenti noi. Acestia au fost primiti cu bine, cu multe sfaturi si vechii concurenti se asteapta de la ei sa se acomodeze cat mai repede si sa aduca un plus de energie echipei. Cu toate acestea,…

- Victor Oros a fost prins in flagrant pe data de 26 august 2014, in fondul de vanatoare de pe raza comunei Carlibaba, dupa ce a impușcat un mistret, scrie monitorulsv.ro. Barbatul se deplasase in fondul forestier, alaturi de alti suspecti, cu un autoturism Audi Q5. La vremea respectiva anchetatorii…

- Victor Oros a fost prins in flagrant pe data de 26 august 2014, in fondul de vanatoare de pe raza comunei Carlibaba, dupa ce a impușcat un mistret, scrie monitorulsv.ro. Barbatul se deplasase in fondul forestier, alaturi de alti suspecti, cu un autoturism Audi Q5. La vremea respectiva anchetatorii…

- Antrenorul echipei Viitorul Constanta, Gheorghe Hagi, spune ca ar vrea de la viitorul presedinte al Federatiei Romane de Fotbal sa vina cu un proiect in care sa prezinte cum trebuie dezvoltat fotbalul pentru urmatorii 10 ani, astfel incat publicul sa fie din nou atras spre stadioane in numar cat mai…

- Oana Lis a fost lovita de soțul ei. Vedeta a declarat in cadrul emisiunii de la Antena 1, ca nu se mai ințelege cu partenerul ei de viața. Fostul edil al Capitalei se afa intr-o situație delicata. Oana Lis socheaza din nou și ii aduce acuzații grave lui Viorel. Sotia acestuia din urma sustine ca a…

- Peste 250 de șantiere vor fi deschise in județ prin Programul Național de Dezvoltare Locala 2. Prin Programul Național de Dezvoltare Locala (PNDL) 2, etapa 2017-2020, in Vaslui vor fi finanțate, incepand cu acest an, 255 de proiecte. Zilele trecute, Ministerul Dezvoltarii Regionale a publicat lista…

- Una dintre minunile dulci pe care ni le facea mami in copilarie, era prajitura cu mere si bezea, atat de buna si frageda incat cu greu ne abtineam sa nu o mancam pe toata in aceeasi zi. Noroc cu mami care nu dadea decat maxim doua bucati, altfel sigur o terminam rapid. Zilele trecute mi am amintit de…

- Drumetia de iarna este mult mai riscanta decat una de vara. De aceea trebuie sa imbracati adecvat, sa nu va indepartati de traseele marcate, sa nu va plimbati noaptea si sa nu mergeti singuri. Daca aveti ghinionul sa va intalniti cu ursul trebuie sa urmati cateva reguli clare.

- Conditii speciale de circulatie, in zilele de 25 26 ianuarie si 29 30 ianuarie 2018, pentru trenurile care tranziteaza statia CF Videle.Potrivit CFR Infrastructura, in zilele de 25 26 ianuarie si 29 30 ianuarie 2018 se vor desfasura lucrarile finale pentru punerea in functie a instalatiei de centralizare…

- O femeie de 32 de ani, recent eliberata din penitenciar, unde executase o pedeapsa pentru tentativa de omor deosebit de grav, a fost arestata preventiv pentru tentativa de omor calificat, dupa ce a injunghiat in spate un barbat in varsta, pe o strada din Bucuresti.Potrivit unui comunicat al…

- Un urs a produs panica mare printre ciobanii din zona Rașnovului, dupa ce intr-o singura zi a sfașiat zeci de oi. Chiar daca dețin mulți caini pentru aparare, oamenii spun ca sunt depașiți de situație, fiindca este un urs foarte mare. Potrivit știri.tvr.ro proprietarii oilor au anunțat Garda Forestiera,…

- „Zilele trecute am mers pe la cateva primarii din Țara Fagarașului, iar primarii cu care am stat de vorba intampina aceleași dificultați: Ministerul Dezvoltarii nu le aproba finanțarile pentru lucrari de apa -canalizare. De fapt, nici macar nu le raspunde la solicitari. In acest context, o atenție speciala…

- Zilele acestea, liderul PSD Liviu Drganea va negocia intens cu UDMR cu scopul de a obtine voturile maghiarilor pentru investirea Guvernului Dancila. Desi are majoritate alaturi de ALDE, PSD ar vrea si sprijinul UDMR tocmai pentru a arata ca se bazeaza in continuare pe o majoritate solida in Parlament,…

- BERBEC 21.03-20.04: Scenariul din aceasta saptamana este evidentiat de starea de spirit, care manifesta o instabilitate mai ceva ca vantul. Este foarte dificil sa va concentrati. Pot aparea mici modificari de program acasa. O ruda ar putea sa-si exprime nemultumirea fata de atitudinea dumneavoastra.…

- Declarațiile facute de secretarul Asociației Județene a Vanatorilor și Pescarilor Sportivi (AJVPS) Gorj cu privire la polițiștii și jandarmii care i-ar ajuta pe braconieri sa afle din timp cand sunt facute controale care ii vizeaza...

- Și in acest an , de Sfantul Ion, Fagarasul va deveni gazda tuturor Cetelor din Tara Fagarasului. Duminica, 7 ianuarie 2017, de Sfantul Ioan, Fagarașul va fi centrul tradițiilor și obiceiurilor de iarna. In ziua de mare sarbatoare va avea loc cea de-a XII-a ediție a Festivalului Cetelor de…

- Sambata, 6 ianuarie 2018, va avea loc celebrul „Bal al Ionilor”, in satul Barcut, comuna Soars, eveniment traditional organizat de catre ceata de feciori din localitate. „Anul acesta avem trei cete in comuna Soars. Dupa 3 ani consecutivi in care nu s-a organizat ceata la Felmer, iata ca…

- Ce spune Marcel Toader despre casnicia cu Maria Constantin, la inceput de an. Chiar daca sfarșitul anului 2017 a fost unul tumultos pentru afacerist, acesta este optimist și marturisește ca acum este liniștit și iși va dedica timpul mamei și fiului sau. Marcel Toader vorbește despre ce inseamna anul…

- VERIFICARI… Cazul trist al femeii de 60 de ani, umilite la o stana din marginea municipiului Husi, a starnit reactii emotionante. Cineva din Solesti s-a oferit chiar sa o gazduiasca o vreme, daca si ea va fi de acord. Politia s-a autosesizat si a anuntat ca va face verificari in acest caz. Acest caz…

- HOROSCOP 31 DECEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Finalul acestei saptamani este favorabil intalnirilor si dialogului cu persoanele din anturajul apropiat. Datorita bugetului, restrans in aceste zile, este posibil, fie sa nu onorezi o invitatie, fie sa te imprumuti pentru a oferi un cadou…

- DAJ Vaslui a premiat cele mai bune rezultate obținute in 2017 de producatorii locali din sectoarele vegetal și zootehnic. Distincțiile au fost acordate firmelor Vinicola Averești – struguri pentru vin, Ecoplant – buna colaborare, Marul de Aur – mere, Fanion – programul național “Alege oaia!’’, precum…

- Inundatiile raman o problema, mai ales in perioadele unde debitul de apa depaseste cotele de alarma. Pentru a preveni si atenua efectele inundatiilor, Serviciul de Gospodarirea Apelor (SGA) Brasov a efectuat o serie de lucrari, necesare nu doar din cauza ploilor bogate sau a topirii bruste a zapezii.…

- In aceste zile ne confruntam cu temperaturi mai mici decat cele obisnuite la aceasta data. Dar, vremea va intra intr-un proces de incalzire si s-ar putea sa avem ploi, nu ninsori de Craciun.Cel mai probabil, vor fi precipitatii in zilele viitoare in Vestul, Nordul si Centrul tarii si in zona…

- Punctele Enel din judetele Constanta, Tulcea, Calarasi si Ialomita vor fi inchise in zilele de 25, 26 decembrie 2017, precum si in 1, 2 ianuarie 2018, declarate zile libere legale, informeaza Enel. Reluarea activitatii se va face miercuri, 3 ianuarie 2018, dupa programul obisnuit: De luni pana vineri,…