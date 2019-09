Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai scumpa mașina noua din lume, Bugatti La Voiture Noire, a fost construita intr-un singur exemplar și a ajuns la un cumparator necunoscut care a platit pentru ea suma de 18,7 milioane de dolari. Mașina care are 1.500 de cai-putere, de 20 de ori mai mult ca un Ford Fiesta, a fost construita pentru…

- Barbatul a fost prins in flagrant de catre politistii din cadrul Sectiei nr. 3 Politie Rurala Popricani. „In urma verificarilor efectuate, s-a constatat faptul ca acesta nu detine documente de provenienta pentru materialul lemnos transportat. Cei 2,80 metri cubi de material lemnos au fost ridicati de…

- Modelul de baza Tesla Model 3 Standard Range Plus are o autonomie de 409 kilometri, o viteza maxima de 225 km/ora si poate realiza sprintul de la 0 la 100 km/ora in 5,6 secunde. Pretul este de 39.500 de euro. Cei care vor o autonomie mai mare pot achizitiona varianta Model 3 Long Range, cu o autonomie…

- nii au renunțat din start, alții abia dupa ce s-au trezit cu numerele de inmatriculare confiscate, in timp ce alții continua sa o faca, cu tot cu amenzile luate pana acum. Iar lumea circula cu ei, ca n-are incotro. De cele mai multe ori, oamenii care le urca in mașini ii cunosc. E imposibil…

- O cursa nebuna pe un bulevard din Timisoara s-a terminat la spital pentru un sofer si iubita lui. Se intreceau cu o alta masina cand le-a iesit in fata un taximetrist care nu a dat prioritate.

- BMW deține marca Mini și acum a prezentat un model Cooper excelent. E vorba de o versiune electrica. Mașina se bucura și de critici, pentru ca nu toata lumea e mulțumita cu autonomia. Totuși, cei de la BMW susțin ca mașina e proiectata pentru oraș, nu pentru drum lung.

- Un șofer american din Arizona a intrat cu mașina intr-un cactus saguaro, o specie de cactus uriaș care poate ajunge pana la 12 metri inalțime, transmite CNN. ”Bușteanul” de cactus a intrat prin parbriz insa șoferul a scapat nevatamat. Americanul din Pima County s-a urcat beat la volan și a pierdut controlul…

- Un barbat in varsta de 39 de ani, cu cetatenie dubla, romana si maghiara, s-a ales cu o condamnare la inchisoare, cu suspendare, dupa ce a condus un autoturism cu permisul suspendat, iar in masina avea droguri de risc.