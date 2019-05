ABERANT O stradă din centrul Timișoarei, închisă cetățenilor pentru o petrecere privată de fițe, cu aprobarea primăriei Timișoara este orașul tuturor posibilitaților, cu singura condiție sa ai o ”pila” la primarie. Ultima dovada – astazi, o strada din centrul Timișoarei a fost blocata pentru un eveniment privat la care participanții platesc sa intre, cetațenii fiindu-le interzis de angajații unei firme private de paza sa treaca dintr-o parte in alta a strazii. Mai […] Articolul ABERANT O strada din centrul Timișoarei, inchisa cetațenilor pentru o petrecere privata de fițe, cu aprobarea primariei a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

