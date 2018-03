Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul Mircea Negulescu a declarat, intr-un interviu pentru Revista Kamikaze, ca iși reproșeaza „increderea in oameni, lipsa de prevedere, lipsa de rezerva, lipsa instinctului de conservare, limbajul”.„Imi reproșez increderea in oameni, lipsa de prevedere, lipsa de rezerva, lipsa instinctului…

- Dani Otil, simpaticul prezentator de la Neatza cu Razvan si Dani, s-a transformat intr-un marțișor: poate cel mai frumos dar de 1 Martie pentru domnișoarele și doamnele care urmaresc emisiunea și nu numai!

- Reprezentanții ISU au primit mesajul pe Facebook și i-au explicat, intre altele, elevului, ca decizia de inchidere a unitaților de invațamant nu le aparține. Decizia Inspectoratului Școlar ca elevii sa mearga la cursuri, in perioada avertizarii codului portocaliu de ger, a nemulțumit un elev…

- Cristiano Ronaldo vrea Cupa Mondiala! ”Totul este posibil!”. Starul portughez Cristiano Ronaldo, atacantul echipei Real Madrid, ar fi „fericit” sa castige Cupa Mondiala de fotbal, desi este constient ca este un obiectiv extrem de dificil, in conditiile in care nationala tarii sale nu este una dintre…

- Potrivit specialiștilor Ariston Thermo Romania, in sezonul rece utilizatorii sunt inclinați sa faca o serie de greșeli care pot afecta modul de funcționare a echipamentului, scrie capital.ro Lipsa unei verificari atente a centralei si instalatiei termice este o greseala des intalnita. Revizia intregului…

- Consuma acest amestec seara de seara, timp de 4 zile! Iți arde toata grasimea de pe burta repede si fara urme Grasimea de pe abdomen este inestetica si iti pune sanatatea in pericol. Ea isi face aparitia atunci cand duci un stil de viata sedentar si nu ai o alimentatie sanatoasa, echilibrata. Din pacatetot…

- Lipsa interesului și a inițiativei personale se vede mai ales atunci cand se primesc raportarile privind numarul de proiecte, banii accesați sau gradul de sustenabilitate a IMM-urilor. Nu vorbim de investiții mari, ci de acele mici afaceri de familie, in familie, care pot fi o gura de oxigen pentru…

- Autoritatile din Bistita-Nasaud vor sa monteze pe Drumul National 17, in mai multe localitati de pe Valea Bargaului, limitatoare de viteza in zona trecerilor de pietoni, ca urmare a accidentului care a avut loc in 5 ianuarie, in urma caruia au murit doi copii si alti patru au fost raniti, scrie Mediafax.…

- Duminica, 18 februarie, prichindeii sunt invitați la o super petrecere in centrul comercial din Calea Aradului, intitulata sugestiv Sweet Valentine’s for Kids. Startul distracției va fi dat, incepand cu ora 17, in sala de evenimente, unde va avea loc un Spectacol Interactiv de Umbre.…

- Complimenteaza-l Nu numai femeile trebuie complimentate pentru felul in care se imbraca, ci și barbații. Spune-i vorbe frumoase cand pleaca la munca, cand iși pune o cravata noua sau cand are parul ud dupa ce a ieșit de la duș. Arata-i cat este de important pentru tine! Sprijina-l in…

- O fosta concurenta la "Mireasa pentru fiul meu" numara zilele pana cand isi va strange copilul in brate. Stefania, fosta concurenta in cel de-al saselea sezon, urmeaza sa nasca in mai putin de doua saptamani.

- „Legaturile Turciei cu SUA se afla la un punct foarte critic. Fie rezolvam acest lucru, fie ele se vor rupe complet... Vrem ca Statele Unite sa faca niste pasi concreti. Lipsa de incredere trebuie sa se incheie. Iar vina pentru aceasta lipsa de incredere o poarta Statele Unite....“ - avertiza ieri Mevlut…

- Pentru a scapa de burta trebuie sa avem trei mese principale pe zi, sa renuntam la zahar, alcool si alimentele preparate în stil traditional, dar si sa nu mai mâncam carbohidrati dupa ora 6 seara. Dieta joaca un rol important în topirea grasimii acumulate în jurul…

- Platforma Romania 100 atrage atenția asupra faptului ca lipsa de fonduri din sistemul de educație va duce la incalcarea dreptului constituțional la educație al copiilor. Autoritațile locale nu au prevazuți banii pentru salariile profesorilor pentru ultimele trei luni ale anului iar inspectoratele școlare…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, cu unanimitate de voturi un proiect de lege care modifica art. 9 din OUG 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si trecere pe drumurile nationale a rovinietei. Astfel, procesul verbal nu mai trebuie sa fie insotit de fotografii doveditoare, iar daca trec…

- "In scoli sunt multe lucruri care nu se respecta si nu se actioneaza. In unitatile scolare exista o stare de delasare inadmisibila. Sunt profesori care trec pe holurile scolilor si vad elevii care se injura, se imbrancesc si nu au niciun fel de reactie, sa ii intrebe pe copii cine sunt, de la ce…

- ”Unul dintre marile proiecte care ni se par esentiale, eu l-as numi proiect de prioritate zero si care pentru noi va fi criteriu de evaluare a acestui Guvern, este vorba de autostrada Pitesti-Sibiu. Pentru ca acest tronson-autostrada va permite inchiderea coridorului 4, care sa faca legatura intre…

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat, prezent luni, la Braila, la bilantul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), le-a transmis angajatilor acestei institutii ca fac "acte de eroism", avand in vedere dotarile de care dispun si lipsa de personal cu care se confrunta. "Pot sa…

- Un abdomen plat este visul oricarei femei, dar grasimea de pe burta este cea care le impiedica sa-si atinga obiectivul. Chiar daca se practica exercitii speciale pentru abdomen, se tine dieta si se beau numai sucuri naturale, exista cateva motive pentru care nu reusesc sa scape de burta.

- "Simona refuza sa piarda! Este gata sa moara pe teren, pana sa castige. In primul rand este genetic. Simona este dintotdeauna, o mare, mare luptatoare. In momentul de fata, dupa ce a devenit numarul 1 mondial, a trecut la o alta dimensiune, tenistic si psihologic. Deci, joaca in acest turneu, in…

- Iata 8 cai pe care chiar si cei mai comozi dintre oameni le pot urma pentru a ajunge sa aiba abdomen plat.1. Stai in pozitie de dreptiAstfel, poti da impresia ca esti cu cel putin 2,5.kg mai slab/a decat in realitate, o spune Deborah L. Mullen, specialist in educatie fizica si sport.…

- La inceputul acestui an, Viorel Mazilu a castigat un litigiu cu CSA Steaua la Consiliul de Administratie al FRH. Conform deciziei adoptate, clubul din Ghencea trebuia sa-i achite antrenorului restantele salariale pentru lunile septembrie si octombrie 2017, precum si taxa de procedura pana la 19…

- Femeile au modalitatea lor de a transmite indirect cand sunt pregatite sa faca dragoste. Multe din ele apeleaza la anumite gesturi care interpretate corect te pot conduce direct in asternuturile ei.

- Maternitatea din Slatina a primit joi, prin intermediul Crucii Roșii, o donație de 150 de scutece de panza pentru nou-nascuți. „Bineințeles ca ne sunt de ajutor, pentru ca se spala foarte des și se deterioreaza in timp“, a declarat medicul-șef ...

- Mai grav este cand acestea se depun pe burta, scrie kanald.ro. Exista insa o solutie simpla si eficienta care, va vine sa credeti sau nu, topeste grasimea extrem de rapid. In doar 2 zile rezultatele pot fi observate cu ochiul liber. Citeste si Viorel Lis trece prin momente grele, a slabit…

- Abdomen plat #1. Carne de pui Este satioasa si iti va tine de foame multa vreme. In plus, carnea slaba, cum este cea de pui, te ajuta sa stabilizezi nivelul glicemiei din organism. De obicei, cand ti-e foame, tanjesti dupa carbohidrati si dulciuri, iar mancandu-le iti cresti sansele de a te…

- CNMR ia atitudine. "Atitudinea anti romaneasca, nerespectarea culturii, limbii, istoriei și identitații poporului roman determina CNMR sa ia atitudine urmand a ataca in instanța funcționarea Partidului Civic Maghiar ca partid politic". "Ultima acțiune provocatoare la adresa statului roman…

- Dupa mesele imbelsugate, o zeama delicioasa cu smantana si otet reprezinta remediul ideal. Reteta delicioasei ciorbe de burta o regasim in cartea regratatului jurnalist Radu Anton Roman, “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia).

- Dumitru Iliescu, fost sef SPP, critica dur atitudinea ambasadorului Frantei la Bucuresti privind traducerea legilor Justitiei si ameninta cu o scrisoare deschisa in care va vorbi despre companiile franceze care au mituit politicieni romani. "Am vazut raspunsul pe care l-a dat Excelenta Sa Doamna Michele…

- De fapt, o lupoaica care da dovada de „lipsa crasa de bun simț și pregatire diplomatica”... "Am vazut raspunsul pe care l-a dat Excelenta Sa Doamna Michele Ramis, Ambasadoarea Frantei la Bucuresti, initiativei autoritatilor romane de a-i pune la dispozitie traducerea, in limba engleza, a amendamentelor…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a exprimat speranta unor relatii mai bune cu Germania si Uniunea Europeana (UE), dupa un an tensionat, intr-un interviu publicat joi, scrie AFP. Turcia si-a vazut in 2017 aproape complet oprite indelungatele negocieri privind candidatura sa la UE, iar o criza…

- Presedintele Frank-Walter Steinmeier a declarat luni ca Germania nu trebuie sa se ingrijoreze de lipsa unui guvern, in momentul in care tara se afla in continuare in impas la trei luni dupa alegerile legislative, relateaza AFP. "Necunoscutul nu trebuie sa ne sperie intotdeauna. Acest lucru este valabil…

- In perioada sarbatorilor de iarna are loc o creștere exponențiala a furturilor de la persoane, din locuințe sau din magazine. Chiar daca unii faptași sunt prinși, la poliție ajung tot mai multe sesizari de astfel de infracțiuni. Afla ce te sfatuiesc polițiștii in aceasta perioada:

- Masurile fiscale luate in acest an, multe dintre ele fara consultarea mediului de afaceri, sunt factori de presiune si frustrare pentru oamenii de afaceri, iar ultima propunere legislativa, referitoare la pedeapsa cu inchisoarea de la un an la 6 ani pentru neretinerea, neincasarea, re­ti­nerea…

- Soția lui Ion Iliescu a afirmat, la Romania TV, ca medicii i-au schimbat tratamentul lui Ion Iliescu și i-au recomandat sa nu iasa din casa. Ion Iliescu a fost marele absent la Parada de 1 Decembrie. Bineințeles, el a lipsit și la funeraliile Regelui Mihai. Problemele de sanatate…

- Ciolos spune ca este grav ceea ce se intampla in Parlament, si nu doar pentru atacul la justitie, ci si pentru faptul ca majoritatea pare sa nu mai poata suporta convietuirea cu minoritatea. ”Daca nu vreti sa va fie teama sa mergeti noaptea pe strada, daca nu vreti sa va fie teama pentru parintii…

- Fostul premier Dacian Ciolos scrie duminica, intr-o postare pe Facebook , ca "Daca nu vreti sa va fie teama sa mergeti noaptea pe strada, daca nu vreti sa va fie teama pentru parintii si copiii dumneavoastra si daca vreti un stat care sa va protejeze de infractori, faceti-va vocea auzita."

- Fostul premier Dacian Ciolos scrie duminica, intr-o postare pe Facebook, ca "Daca nu vreti sa va fie teama sa mergeti noaptea pe strada, daca nu vreti sa va fie teama pentru parintii si copiii dumneavoastra si daca vreti un stat care sa va protejeze de infractori, faceti-va vocea auzita". Ciolos adauga…

- Un acord de principiu legat de o tranzitie asigurand pentru un timp limitat un statu-quo in relatiile cu Uniunea Europeana "este de acum urgent", estimeaza acest raport elaborat de influenta comisie ce reuneste deputati de toate orientarile. Ei insista asupra necesitatii unei tranzitii care…

- Viața parinților copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES) inscriși in invațamantul de masa se complica, din cauza lipsei de logica in luarea unor decizii. In acest an, copiii au primit banii pentru masa doar pe luna septembrie, cu toate ca Legea educației le garanteaza dreptul la acest ajutor.…

- Atenție la intoxicația cu antigel! 100 ml pot ucide chiar și un adult de 70 de kilograme. Conf. univ. dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe a dat cate sfaturui extrem de utile. Mergeți imediat la spital daca ați baut asta. Atenție la intoxicația cu antigel (etilenglicol). Cele mai multe intoxicații…

- Dora Mariș este o tanara care in fiecare zi se confrunta cu aceeași problema: traficul ingreunat și zecile de minute petrecute in mijloacele de transport in comun din cauza aglomerației din comuna Florești. In aceasta dimineața a intarziat mai bine de o ora la școala, așa ca a cerut ajutorul primarului…

- "Astazi am avut o intalnire, dimineata, cu domnul ministru Bodog, cu toti factorii responsabili sau care ar fi trebuit sa fie responsabili in domeniul aprovizionarii cu medicamente a acestei tari. Eu raman la opinia mea ca nu toti sunt foarte responsabili si am convenit impreuna cu domnul ministru…