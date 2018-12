Abdicarea regelui Mihai. «Sfârșitul unei epoci» Dupa ocuparea teritoriului Romaniei de catre Armata Roșie, transformarea țarii in republica populara și impunerea unui regim de tip sovietic erau o chestiune de timp. Opoziția interna fața de acapararea totala a puterii de catre comuniști nu putea avea sorți de izbanda, in pofida unor gesturi spectaculoase, precum „greva regala” (21 august 1945-7 ianuarie 1946) sau votul masiv impotriva alianței electorale conduse de comuniști, la alegerile din 19 noiembrie 1946. Forțele democratice din Romania nu aveau sprijin nici pe plan extern. Prin acordul de procentaj, semnat in secret la Moscova de Churchill… Citeste articolul mai departe pe historia.ro…

