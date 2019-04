Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele algerian, Abdelaziz Bouteflika, a informat Consiliul Constitutional despre demisia sa "cu incepere de astazi", marti, au anuntat media oficiale algeriene, relateaza AFP.Abdelaziz Bouteflika "a instiintat oficial Consiliul Constitutional despre incetarea mandatului sau de presedinte…

- Abdelaziz Bouteflika "a instiintat oficial Consiliul Constitutional despre incetarea mandatului sau de presedinte al republicii" cu incepere "de astazi", marti, potrivit informatiilor prezentate online la televiziunea nationala, la cateva ore dupa ce armata algeriana a criticat din nou autoritatea…

- Președintele Abdelaziz Bouteflika va demisiona din funcția de șef al statului, pe care o deține de 20 de ani. Evenimentul va avea loc inainte de terminarea mandatului, prevazuta pentru 28 aprilie, a anunțat agenția algeriana de presa APS, care citeaza un comunicat al președinției. Inainte de a parasi…

- Presedintele Algeriei, Abdelaziz Bouteflika, este asteptat sa se intoarca in tara, duminica, a anuntat o sursa din anturajul sau, potrivit Reuters. Informatia a fost transmisa in contextul in care in aceasta saptamana au avut loc mai multe manifestatii prin care i-a fost ceruta demisia, potrivit…

- Kelemen Hunor a declarat ca ”in acest moment, aceasta Ordonanta nu are nicio utilitate, nu este rationala aceasta Ordonanta. Eu nu pot sa inteleg de ce a dat domnul Toader aceasta Ordonanta de Urgenta, sunt cateva chestiuni care nu numai ca ar fi trebuit discutate, dar nici macar nu ar fi trebuit modificate…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a anuntat ca va discuta despre situatia din Venezuela cu secretarul de Stat american Mike Pompeo, scrie Reuters, informeaza News.ro.Citește și: Raport ingrijorator al serviciilor de intelligence pentru americani: rușii și chinezii concureaza poziția…

- Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez si-a aratat sustinerea fata de liderul opozitiei din Venezuela, Juan Guaido, scrie Reuters, informeaza News.ro.Intr-o convorbire telefonica, Sanchez i-a transmis lui Guaido ca sustine legitimitatea parlamentului din Venezuela si a cerut alegeri libere.…

- Marea Britanie si-a aratat sustinerea fata de liderul opozitiei din Venezuela Juan Guaido, a anuntat un purtator de cuvant al premierului Theresa May, adaugand ca alegerile prin care Nicolas Maduro a devenit presedinte nu au fost corecte sau libere, scrie Reuters, potrivit News.ro.Guaido s-a…