Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele egiptean, Abdel Fattah al-Sissi, si sefa de la Aparare din Franta, Florence Parly, au inaugurat luni primul salon de armament organizat la Cairo, potrivit imaginilor difuzate de televiziunea egipteana, citata de AFP preluata de Agerpres. Egiptul, una din primele puteri militare…

- Printul mostenitor saudit, Mohammed bin Salman, a sosit luni seara la Cairo unde a fost intampinat la aeroport de presedintele Abdel Fattah al-Sisi, in cadrul primului turneu in strainatate dupa declansarea scandalului Khashoggi, a facut cunoscut o sursa aeroportuara, relateaza AFP. Dupa…

- Aceasta demonstratie a avut loc la baza militara Mohamed Naguib, una dintre cele mai mari din Africa si Orientul Mijlociu, situata la al-Hammam, langa Alexandria.Forte armate din Egipt, Arabia Saudita, Emiratele Arabe Unite (EAU), Bahrein, Kuweit si Iordania au desfasurat aici tancuri si…

- Egiptul a amanat vizita pe care urma sa o intreprinda in aceasta saptamana la Cairo ministrul de externe brazilian, Aloysio Nunes Ferreira, a anuntat Ministerul de Externe de la Brasilia, o decizie ce survine, potrivit unor surse diplomatice, in urma promisiunii presedintelui ales al Braziliei, Jair…

- Presedintele-ales al Braziliei, Jair Bolsonaro, intentioneaza sa transfere sediul ambasadei braziliene in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, argumentand ca natiunea israeliena este suverana, astfel ca are dreptul de a stabili care este propria capitala, informeaza mediafax. Jair Bolsonaro,…

- Guvernul egiptean a luat aceasta masura de urgenta dupa atacurile jihadiste impotriva a doua biserici ale Coptilor, in aprilie, 2017, in urma carora 44 de oameni au murit. Este pentru a doua oara cand autoritatile iau asemenea masuri, precizeaza AP. Presedintele Abdel Fattah el-Sisi…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a primit miercuri, la Soci, pe omologul sau egiptean Abdel-Fattah al-Sissi, pentru convorbiri ce se vor concentra in special pe conflictele din lumea araba si pe reluarea zborurilor directe intre Rusia si statiuni din Egipt, informeaza dpa. Rusia a aprobat…

- Alte 19 persoane au fost condamnate la inchisoare pe viata, iar alte 10 la pedepse cuprinse intre zece si 15 ani de incarcerare in acest dosar cu privire la atentate comise la Cairo, in decembrie 2016, si la Tanta si Alexandria (nord), in aprilie 2017.Acesti 46 de acuzati au fst gasiti…