- CHIȘINAU, 29 mart - Sputnik. Un nou eșec dupa cele doua respingeri anterioare ale acordului Brexit. Deputații britanici nu au fost de acord sa aprobe propunerea Theresei May de a vota doar partea de retragere din Acord, nu și declarația politica. GOVERNMENT DEFEAT: The House of Commons…

- Liderii europeni sunt gata sa ofere Marii Britanii doua opțiuni pentru o amânare Brexit-ului dincolo de data stabilita inițial în 29 martie, a declarat joi seara președinția franceza., potrivit AFP. Prima opțiune: Daca parlamentarii britanici aproba saptamâna viitoare Acordul…

- Guvernul britanic nu va putea supune inca o data la vot in parlament acordul privitor la Brexit fara a-i aduce modificari substantiale, a anuntat luni presedintele Camerei Comunelor, John Bercow, potrivit AFP. Premierul britanic Theresa May isi anuntase intentia de a supune unui nou vot al deputatilor,…

- Premierul britanic, Theresa May, va supune joi deputatilor din parlamentul de la Londra o motiune propunand organizarea pana la 20 martie a unui nou vot asupra acordului de divort pe care ea l-a incheiat cu Uniunea Europeana, a anuntat guvernul britanic. Acest acord, încheiat la sfârşitul…

- Parlamentul britanic va vota marti acordul revizuit pentru Brexit, propus de Theresa May dupa ce varianta anterioara a fost respinsa cu un vot covarșitor. Un purtator de cuvant al Downing Street 10 a anunțat ca votul va fi „semnificativ”, iar moțiunea care va fi dezbatuta si votata in parlament va fi…

- Premierul britanic Theresa May merge azi la Bruxelles unde se intalneste cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu cel al Consiliului European, Donald Tusk, pentru a cere redeschiderea negocierilor privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana.

- Premierul britanic Theresa May se intalneste joi la Bruxelles cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker si cu cel al Consiliului European, Donald Tusk, in incercarea de a gasi o iesire din impasul creat de respingerea de catre parlamentul de la Londra a acordului privind Brexitul, a carui…

- Purtatoarea de cuvant a Comisiei Europene, Margaritis Schinas, a declarat: „Avem o pozitia unanima a Celor 27 privind acordul Brexitului care reflecta pozitia UE. La acest acord s-a ajuns impreuna cu guvernul britanic, este sustinut de lideri si nu poate fi renegociat". Intrebata daca aceasta…