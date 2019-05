ABC: Reuniune ministerială la Pentagon pentru a analiza planurile de intervenție militară în Venezuela Vineri, la prima ora a diminetii, desi nu figura pe agenda publica a vreunuia dintre cei prezenti, s-au aflat în sala de ședințe a Statului Major Interarme al Statelor Unite, cel mai sigur loc din Pentagon, ministrul interimar al Apararii, Patrick Shanahan, de Externe, Mike Pompeo, și consilierul pentru Securitatea naționala al Casei Albe, John Bolton. Întrebat despre motivul întâlnirii, un purtator de cuvânt al Pentagonului a spus ca "au fost discutate opțiunile de intervenție militara în Venezuela", relateaza ABC citat de Rador.



