ABC: Macron crede Putin manipulează vestele galbene extremiste Emmanuel Macron considera ca mass-media controlata de Vladimir Putin "sfatuieste" și "orchestreaza" extrema stânga și extrema dreapta prezente în franciza "vestelor galbene", scrie ABC citat de Rador. Macron crede ca exista patru mari familii de "veste galbene": cei care ocupa și demonstreaza pașnic în centrele giratorii de pe mii de drumuri din Franța; cei care protesteaza în Paris și în orașele mari, în pace și liniște, și "vestele galbene" de extrema stânga si de extrema dreapta. Într-un… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

