- Guvernul britanic se pregateste sa respinga orice solicitare din partea prim-ministrului scotian, Nicola Sturgeon, legata de organizarea unui al doilea referendum de independenta, informeaza vineri EFE, citand BBC. Potrivit unor surse apropiate cabinetului, Executivul condus de conservatoarea Theresa…

- Sistemul de imigratie al Regatului Unit post-Brexit nu va impune plafoane numerice, in schimb va da prioritate lucratorilor inalt calificati si va pune capat tratamentului special pentru cetatenii din statele Uniunii Europene, conform ''cartii albe'' cu viitoarea politica privind imigratia publicata…

- Ipoteza unui al doilea referendum privind Brexit, chiar daca e respinsa de prim-ministrul Theresa May, caștiga teren, data fiind ostilitatea Parlamentului fața de retragerea convenita cu Bruxelles-ul. Iata intrebarile pe care le presupune un asemenea scenariu, in opinia Le Vif , citat de Rador.

- Doi consilieri ai premierului britanic Theresa May elaboreaza planuri privind organizarea unui nou referendum pe tema apartenentei Marii Britanii la Uniunea Europeana, afirma surse citate de publicatia The Times.Desi premierul Theresa May refuza organizarea unui nou referendum privind apartenenta…

- Ministrul britanic al educatiei Damian Hinds a dat asigurari ca guvernul britanic nu are planuri pentru un al doilea referendum, respingand astfel informatiile in sensul ca executivul de la Londra are in vedere...

- Fostul premier britanic Tony Blair i-a cerut vineri actualului sef al guvernului de la Londra, Theresa May, sa organizeze un nou referendum privind retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza dpa, potrivit agerpres.ro.citește și: Detalii neștiute scoase la suprafața: Avere uriașa…

- Chiar inainte de inceperea dezbaterilor asupra acordului incheiat intre Londra și UE, executivul a facut obiectul unui vot ostil din partea Camerei Comunelor, care il considera responsabil de "ultraj la adresa Parlamentului". Aceasta este o alta lovitura grea pentru guvernul deja slabit al premierului…