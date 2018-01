Stiri pe aceeasi tema

- Liderii PSD se vor reuni luni la Bucuresti, au declareat surse politice pentru Antena 3. Sedinta CExN in care urma sa se discute despre restructurarea guvernului a fost programata lunea trecuta pentru data de 29 ianuarie, dar numerosi lideri ai partidului au cerut o sedinta urgenta.

- Fost ministru delegat pentru Fonduri Europene in Guvernul Tudose, Rovana Plumb, și-a pronunțat cu privire la criza politica din PSD, precizand ca „situația de instabilitate din ultima perioada nu mai poate continua”, de aceea este necesar ca „PSD sa convoce cat mai rapid CexN” cu scopul de a tranșa…

- Vicepresedintii PSD Gabriela Firea si Rovana Plumb au mentionat, pe paginile lor de socializare, ca trebuie convocat urgent Comitetul Executiv National (CExN) al partidului, pentru "transarea" actualei crize politice. "Privesc si eu cu ingrijorare ceea ce se intampla in viata politica…

- Incertitudinea politica din Germania se apropie de un final fericit. Social-democratii si crestin-democratii au ajuns, in sfarsit, la un acord. Anuntul a fost facut dupa o noapte alba in care reprezentantii celor doua formatiuni au participat la negocieri extrem de dure. Partidul Social-Democrat…

- Criza politica i-a ingrijorat pe romani mai mult decat creșterea prețurilor, frica de boala sau lipsa locurilor de munca in 2017, potrivit unui sondaj IRES. Principalul responsabil pentru felul in care au mers lucruri in 2017: Guvernul. Romanii au apreciat ca moartea Regelui Mihai și protestele din…

- Un sondaj IRES intitulat „Bilantul anului politic 2017. Perspective pentru 2018”, desfasurat la inceputul lunii decembrie a relevat faptul ca in 2017 romanii au fost mai ingrijorati de criza politica decat de cresterea preturilor, iar aproape toti romanii sunt nemultumiti de prestatia politicienilor.…

- 1.627 de persoane au raspuns sondajului reprezentativ la nivel național. Eroarea este de 2,5%, plus sau minus. Sondajele au fost realizate prin telefon, aplicandu-se metoda CATI, in perioada 6-8 decembrie 2017. Rezultatele sondajului IRES arata ca romanii au fost cel mai ingrijorați in 2017…

- Sergio Mattarella, presedintele Italiei, a dispus joi seara dizolvarea Senatului si Camerei Deputatilor, urmând ca Guvernul în functie sa stabileasca data viitoarelor alegeri legislative, care probabil vor fi organizate în martie 2018,

- Aproximativ cinci milioane și jumatate de catalani sunt așteptați sa se prezinte astazi la urne pentru a-și alege reprezentanții în Parlamentul regional, acest scrutin reprezentând pentru Guvernul de la Madrid momentul care poate pune capat crizei politice izbucnite în urma cu doua…

- Intram in anul centenar al Romaniei cu o criza politica fara precedent, pare a spune președintele Klaus Iohannis. Referindu -se la ministrul Justiției, Tudorel Toader, ocupantul scaunului de la Cotroceni a spus: „Mi-a ridicat suspiciuni pentru ca nu a vrut sa spuna ce vrea. Capul il duce, specialist…

- Premierul libanez Saad Hariri a revenit la 5 decembrie asupra demisiei sale, anunțate la 4 noiembrie din Arabia Saudita, și a dat asigurari ca va ramane la conducerea guvernului, dupa ce a ajuns la un acord cu partenerii sai din executiv, punand astfel capat crizei politice. Anunțul lui Hariri a…

- Presedintele social-democratilor germani a pledat joi, in fata partidului sau, reunit in Congres, in favoarea deschiderii unor negocieri cu Angela Merkel pe tema formarii unui nou Guvern, insa punand conditii ferme, in special cu privire la reforme in Europa. "Nu trebuie sa guvernam cu orice pret. Insa…

- Eugen Tomac prevede o noua criza politica in Romania, in urma scandalului din PSD."Scandalul din PSD este abia la inceput. Este tot mai clar ca acest colos politic, care a "furat" alegerile prin minciuna și promisiuni ce depașeau și imaginația PPDD nu poate gestiona puterea pe care o deține.…

- Surse din coaliția de guvernare au declarat, marți dimineața, pentru EVZ, ca președinții PSD și ALDE, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, iau in calcul posibilitatea transmiterii unui raspuns comun catre Statele Unite ale Americii, din postura lor de președinți ai Camerei Deputaților și Senatului.…

- Orice actiune - inclusiv una politica, comunicationala, informationala – se judeca dupa finalitate. Are un obiectiv, o planificare, niste mijloace de exprimare, instrumente, oameni, resurse si, in final, o concluzie, o realizare. Abia ceea ce se obtine dupa derularea actiunii este definitoriu pentru…

- Nimeni nu-si aduce poate aminte de un moment in care Germania sau semintiile germanice pre-automobil sa nu fi fost marea problema a Europei. Cine pofteste un aperitiv singeros poate cobori pina la neuitatul an 9 si casapirea legiunilor romane surprinse de aratari germanice intr-un codru tocmai bun de…

- La o saptamana dupa esecul discutiilor exploratorii de formare a unei coalitii, liderii Uniunii Crestin-Democrate (CDU) a cancelarului german Angela Merkel urmeaza sa se intalneasca, duminica seara, la Berlin pentru discutarea altor optiuni, informeaza dpa. Citește și: SONDAJ - Ce domenii…

- Conducerea Partidului Social-Democrat german s-a declarat vineri deschisa la discuții in incercarea de a scoate țara din criza politica actuala, renunțand la opoziția fața de ideea unei noi alianțe la guvernare cu conservatorii cancelarului Angela Merkel.

- Inedita criza politica prin care trece Germania in urma esecului cancelarului Angela Merkel de a forma o noua coalitie guvernamentala poate fi explicata si prin cateva concepte enuntate miercuri intr-un articol publicat de editia electronica a cotidianului El Pais. Jamaica - O fotografie modificata…

- Prabușirea negocierilor pentru formarea unui guvern sub conducerea cancelarului Angela Merkel a aruncat Germania intr-o criza profunda, care ar putea avea implicații și asupra UE. Urmeaza noi negocieri sau chiar posibile alegeri anticipate pentru formarea unui alt guvern, dar este neclar daca Merkel…

- Simbol al stabilitatii si prosperitatii intr-o Europa macinata de crize, Germania trece prin cea mai serioasa criza politica din ultima jumatate de secol. Cancelarul Angela Merkel refuza sa isi dea demisia si pare sa prefere alegerile anticipate unui guvern minoritar. Din palatul prezidential, seful…

- Criza politica din Germania dupa esecul negocierilor privind formarea unei noi coalitii guvernamentale in urma alegerilor legislative din 24 septembrie priveaza Uniunea Europeana de unul dintre principalele ei motoare si ar putea duce la incetinirea reformelor majore asteptate, situatie in care presedintele…

- Presedintele german Frank-Walter Steinmeier a indemnat luni clasa politica germana sa revina la masa negocierilor pentru formarea unui nou guvern si a respins, in numele stabilitatii Germaniei si a Europei, ideea unor alegeri legislative anticipate in perioada urmatoare, relateaza AFP.Nu sunt…

- Angela Merkel cauta luni o rezolvare la criza politica din Germania, dupa esecul in tentativa de a forma un nou guvern, un seism politic ce s-ar putea concretiza intr-o noua runda de alegeri parlamentare si un eventual final de drum pentru cancelar, scrie AFP.

- Angela Merkel, liderul creștin democrat, a anunțat eșecul negocierilor pentru formarea unei coaliții de guvernare. Alegerile din 24 septembrie nu au asigurat formațiunii conduse de cancelarul Merkel suficiente...

- Liberalii germani (FDP) au parasit, in noaptea de duminica spre luni, negocierile de formare a unei coalitii de guvernare. Un esec care, in opinia analistilor occidentali, ar putea conduce la organizarea de noi alegeri,...

- Presedintele parlamentului unicameral bulgar Dimitar Glavcev a demisionat vineri pentru a evita o criza politica in momentul in care Bulgaria se pregateste sa preia in ianuarie presedintia semestriala a Uniunii Europene, relateaza Reuters, preluat de MIA, scrie agerpres.ro. Socialistii din…

- Criza politica in Zimbabwe. Armata anunta ca a preluat controlul asupra capitalei tarii pentru a opri "criminalii" din jurul presedintelui Mugabe, care provoaca probleme sociale si economice. Fortele militare au dat asigurari ca seful statului este in siguranta.

- Armata din Zimbabwe a negat, in primele ore ale zilei de miercuri, ca a dat o lovitura de stat dupa ce a preluat radioul de stat, chiar cand vehiculele militare au ieșit pe strazile din capitala Harare și s-au auzit ...

- Ofițeri ai armatei din Zimbabwe au anunțat ca au intervenit în noaptea de marți spre miercuri pentru a elimina "criminali" apropiați de președintele Robert Mugabe, dar au dezmințit orice tentativa de lovitura de stat contra stapânului

- Dumitru Bortun, specialist in comunicare politica, a comentat la Realitatea Tv situatia liderului PSD,Liviu Dragnea. Acesta a precizat ca exista oameni in anturajul acestuia care chiar cred in el. Cat despre discursul acestuia, specialistul spune ca "il loc sa mearga pe adevar sau spre solutii merge…

- Președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a cerut Rusiei și Statelor Unite sa-și retraga trupele din Siria pentru a purcede la o soluționare politica a crizei. „Se spune ca criza nu se rezolva pe cale militara. Atunci sa-și retraga militarii, iar soluția la criza va fi politica. Haideți sa cautam impreuna…

- Miniștrii de externe ai țarilor membre UE au adoptat luni sancțiuni impotriva Venezuelei, inclusiv un embargo asupra armelor, ca raspuns la criza politica grava care afecteaza aceasta țara, relateaza dpa și AFP. Venezuela devine astfel prima țara din America Latina care este vizata…

- Ministrul afacerilor externe al Franței, Jean-Yves Le Drian, a indemnat luni la 'non-ingerința' in Liban, fara a numi cu toate acestea Arabia Saudita, de unde premierul libanez Saad Hariri și-a anunțat demisia, declanșand o criza politica la el in țara, informeaza AFP. 'Ca sa existe o soluție…

- Premierul belgian Charles Michel a dat asigurari miercuri, in parlamentul federal de la Bruxelles, ca 'nu exista criza politica' in Belgia, in pofida declarațiilor miniștrilor sai naționaliști flamanzi de susținere a liderilor separatiști catalani, transmite AFP. 'Exista o criza politica…

- Presedintele Medicilor Dentisti din judetul Mures, dr. Mirela Gaston, a declarat, miercuri, corespondentului MEDIAFAX, ca medicii stomatologi au intrat in alerta avand in vedere ca fara anestezice se blocheaza activitatea. Criza a aparut dupa ce firmele producatoare au intrerupt furnizarea…

- Guvernul kuweitian si-a prezentat luni demisia, dupa o noua disputa cu parlamentul, a anuntat agentia oficiala KUNA, preluata de AFP, scrie agerpres.ro. Emirul Kuweitului, seicul Sabah Al-Ahmad Al-Sabah, a acceptat demisia cabinetului condus de premierul Jaber Mubarak Al-Sabah, care urmeaza…

- Criza politica din Catalonia, unde parlamentul regional a declarat unilateral independenta, masura urmata de decizia guvernului central de la Madrid de impunere temporara a administrarii directe, nu ii afecteaza deocamdata semnificativ pe romanii din regiune, dupa cum au apreciat reprezentantii mai…

- In doua saptamani, spun sursele Antena 3, ne vom confrunta cu o noua criza politica. In acel moment, se va incerca inlaturarea premierului Mihai Tudose. Oficial, nemulțumirea ar fi legata de intarzierile in aplicarea programului de guvernare. Mai multe masuri din program nu sunt implementate…

- In plina criza politica, Executivul pare ca e luat cu asalt. Blocul National Sindical (BNS) ameninta cu mai multe proteste in strada la nivel local in perioada 30 octombrie - 10 noiembrie, dar si cu un miting de amploare in Bucuresti in cazul in care Guvernul nu renunta la transferul integral al…