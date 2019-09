Stiri pe aceeasi tema

- Benny Gantz, rivalul lui Benjamin Netanyahu in ultimele alegeri legisltaive din Israel, a anuntat ca refuza sa faca parte dintr-un Guvern condus de catre premierul in exercitiu, amenintat de inculpare, relateaza AFP.

- Presedintele israelian Reuven Rivlin vrea un Guvern ”stabil” din care sa faca parte Likudul premierului interimar Benjamin Netanyahu si Partidul ”Albastru-alb” al lui Benny Gantz, in urma alegerilor legislative de la 17 septembrie, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Sunt convins ca trebuie sa…

- Președintele iranian Hassan Rouhani va prezenta un plan pentru securitate și cooperare in Golful Persic in cadrul reuniunii Adunarii Generale a Națiunilor Unite, care va avea loc saptamana aceasta la New York, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Arabia Saudita și Statele Unite au acuzat Iranul…

- Președintele SUA, Donald Trump, este de parere ca liderii de la Teheran vor sa se intalneasca cu oficialii americani, sugerand ca s-ar putea intalni cu omologul sau iranian, Hassan Rouhani, cu ocazia actualei sesiuni a Adunarii Generale a Națiunilor Unite, informeaza postul France 24, potrivit mediafax."Va…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas a anuntat ca Autoritatea Palestiniana (AP) urmeaza sa inceteze sa mai respecte acordurile cu Israelul, pe fondul unor tensiunitot mai mari, relateaza AFP. ”Anuntam decizia conducerii (palestiniene) de a nu mai aplica acordurile semate cu Israelul”, a declarat Abbas…

