- Conform unui comunicat de presa recent al Ministerului Finanțelor Publice (MFP), frmele care vor fi gasite, incepand cu data de 1 mai 2019, ca nici macar nu și-au comandat noi case de marcat cu jurnal electronic vor fi amendate și li se va suspenda activitatea. „Daca de la 1 mai 2019 inspectorii antifrauda…

- Inspectorii sanitar-veterinari au aplicat 300 de sanctiuni contraventionale, in valoarea de 1,27 milioane de lei, si au retinut de la comercializare peste 6,11 tone de produse alimentare neconforme si 72.280 de oua nemarcate corespunzator, in urma controalelor efectuate in luna aprilie la 4.990 de…

- Inspectorii antifrauda vor intensifica in luna aprilie acțiunile de control cu privire la dotarea operatorilor economici cu aparate de marcat cu jurnal electronic, in condițiile in care, in martie, fața de februarie, s-a constatat o scadere cu circa 39% a numarului de astfel de aparate instalate la…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Prahova a desfasurat, in luna martie 2019, actiuni de control in domeniul relatiilor de munca si securitatii si sanatatii in munca, in urma carora s-au aplicat amenzi in valoare totala de 199.500 lei. In domeniul relatiilor de munca, s-au efectuat 227 controale,…

- ANAF a declanșat o acțiune puternica de control in scopul prevenirii și combaterii evaziunii fiscal. Inspectorii promit ca masurile vor continua in perioada urmatoare. Inspectorii ANAF au aplicat 61 de amenzi in valoare de peste 1,6 milioane de lei in prima luna de derulare a operatiunii Tomis, in perioada…

- Prin Programul cadru de actiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2019, aprobat de catre conducerea Inspectiei Muncii, s-a stabilit ca unul dintre obiectivele prioritare ale activitatii inspectoratului il reprezinta combaterea muncii nedeclarate, in vederea descurajarii si a diminuarii acestui fenomen care,…

- La data de 20 februarie a.c., polițiștii din cadrul Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice Maramures au acționat pe raza municipiilor Baia Mare si Sighetu Marmatiei, pe linia prevenirii și combaterii faptelor ilicite in domeniul comertului cu produse agroalimentare precum si pentru identificarea…

- Poliția Romana face precizari cu privire la Codul Rutier, asta dupa ce mai multe informații cu privire la intrarea in vigoare a unor modificari, incepand cu 15 februarie, au circulat pe internet.