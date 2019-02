Abandonul școlar, combătut cu bani europeni Pentru copiii din cinci comune clujene, mersul la școala s-a schimbat în ultimul an. Un proiect al fundației World Vision își propune sa ofere educație de calitate, dar și sprijin material și consiliere pedagogica în cinci comunitați rurale din județul Cluj, unde exista un procent ridicat de elevi în risc educațional, iar mulți dintre locuitori fac parte din grupuri vulnerabile. În instituțiile de învațamânt din Aghireșu-Fabrici, Cojocna, Mera, Sînpaul și Poieni, sunt implementate mai multe programe educaționale ce au drept scop creșterea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

