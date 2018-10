Abandonarea unui nume de domeniu poate fi mai complicata decat pare, sustin cercetatorii

Stiri pe aceeasi tema

- Romania are 18.917.495 cu drept de vot. 646.562 au domiciliul stabilit oficial in strainatate. Mihai Voicu, deputat PNL, a facut o sesizare catre CCR, mai puțin ințeleasa de colegii sai din PNL, care i-au spus, in direct, ca sesizarea a fost depusa in nume personal, nu ca reprezentant al PNL. …

- "Calugarita: Misterul de la manastire/ The Nun", de Corin Hardy, un film din universul horror "The Conjuring", turnat in Romania, s-a situat pe primul loc in box office-ul nord-american, cu incasari de 53,5 milioane de dolari in weekendul premierei, potrivit Reuters.

- Lungmetrajul horror „Calugarita: Misterul de la manastire”, filmat in intregime in Romania, este lider in box office-ul nord-american, cu incasari de 53,5 milioane de dolari in weekendul premierei.

- Banii in plic sau cadourile scumpe sunt o mare problema in școlile din Romania. Cei mai mulți dascali le primesc, iar parintii nu vor sa se faca de rusine, asa ca umbla la buzunare la fiecare sarbatoare. Practica, veche de ani de zile, a intrat in atenția ONG-urilor, care vor sa schimbe lucrurile. O…

- Citeste si: ZF Bankers 2018. Radu Dumitrescu, partener, Deloitte: Ma astept ca bancile cu o cota de piata de sub 1% sa fie vandute intr-un an si jumatate ZF Bankers Summit 2018. Sebastian Mocanu, partener, EY Romania: Nu ne asteptam la fuziuni intre bancile din top 10 decat daca sunt determinate de…

- Libertatea publica documentele oficiale prin care Geronimo Branescu, seful ANSVSA, a oprit medicii veterinari sa faca obisnuita inspectie a animalelor in gospodarii! De Mirela Neag, Razvan Lutac si Catalin Tolontan In fiecare an, medicii veterinari merg in bataturile oamenilor in februarie-mai. Insa…

- Romania nu este ocolita de arsenalul dezinformarii folosit de Kremlin in razboiul sau informatic cu Occidentul, care include campanii de comunicare și de influențare psihologica cu scopul de a destabiliza scena politica interna și de a altera atitudinea pro-euroatlantica a populației. Concluzia apare…

- Potrivit Brigazii Rutiere Bucuresti, circulatia va fi restrictionata pe Calea Victoriei - tronsonul cuprins intre Piata George Enescu si bd. Regina Elisabeta si pe bd. Regina Elisabeta - tronsonul cuprins intre str. Ion Brezoianu si Piata Universitatii.Rutele ocolitoare indicate sunt: Bd.…