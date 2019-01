Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit anchetatorilor, barbatul a plecat joi de acasa pentru a-si cauta un loc de munca si, nerevenind la domiciliu, familia acestuia a alertat vineri autoritatile. In aceeasi zi, a fost gasit autoturismul barbatului, iar ulterior a fost gasit si el.Se pare ca in autovehicul ar fi fost…

- COPILARIE DE COSMAR ANIMAL….Caz socant in localitatea Salceni, unde o fetita din Republica Moldova a fost batjocorita de concubinul mamei sale. Grozavia s-a petrecut chiar in prima azi a acestui an. Fetita de 13 ani are viza provizorie si locuieste impreuna cu mama ei, la un barbat din satul Salceni.…

- Zina Dumitrescu a renunțat la multe obiceiuri și cochetarii de cand a fost dusa de fiul ei la azil. Acum, se pare ca s-a scuturat și de superstițiile legate de Anul Nou. Internata in caminului de batrani din Ghermanești de la sfarșitul anului 2011, de fiul ei, Catalin Negreanu, cel care a vizitat-o…

- Zina Dumitrescu a avut parte de cele mai fericite sarbatori din ultimii trei aniu. Fosta creatoare de moda a reușit sa-și stranga fiul in brațe, pe care nu-l mai vazuse de mult timp. De mai bine de trei ani, aflata intr-un azil de batrani, Zina Dumitrescu spera ca va sosi ziua in care-și va strange…

- De mai bine de trei ani, Zina Dumitrescu a sperat ca, intr-o zi, iși va vedea fiul, scrie libertatea.ro. Fosta creatoare de moda nu a mai avut insa nici o veste despre singura sa ruda de sange, care a abandonat-o in azil. A incercat sa se obișnuiasca cu ideea. Și, in ultimul timp, chiar a evitat…

- Aflata intr-un azil de lux din Ghermanești, Zina Dumitrescu iși așteapta fiul, pe care nu l-a mai vazut de mai bine de trei ani. Acesta a anunțat-o ca vine sa o vada de Sarbatori. De mai bine de trei ani, Zina Dumitrescu a sperat ca, intr-o zi, iși va vedea fiul. Fosta creatoare de moda nu a mai avut…

- Sarah Wylie, 24 de ani, a povestit ca a avut o intalnire de coșmar cu un barbat cu care vorbea pe internet de trei saptamani. Dupa ce tanara s-a taiat la mana intr-un ciot de copac, el i-a oferit drept pansament ciorapul lui.

- Alicia Verrando (24 de ani) nu mai e impreuna cu fotbalistul portughez Bernardo Silva (24). Cei doi s-au cunoscut in perioada cand el juca la Monaco, iar ea lucra in departamentul de marketing al clubului. Insa dupa transferul jucatorului la Man. City, in vara lui 2017, le-a fost tot mai greu, iar recent,…