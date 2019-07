ABAAV avertizeaza: SCALDATUL este INTERZIS in zonele neamenajate. Valabil si pentru pescarii amatori! Avand in vedere incidentul din data de 07.07.2019, in care doua persoane au fost surprinse pe o insula situata aval de lacul de acumulare Bascov, de creșterea debitului raului Argeș, Administrația Bazinala de Apa Argeș –・Vedea revine, ca de obicei la inceputul fiecarui sezon calduros, cu atenționarea ca SCALDATUL ESTE INTERZIS IN RAURILE ȘI LACURILE DE ACUMULARE, IN ZONELE NEAMENEJATE. Aceeași recomandare este adresata și persoanelor care practica pescuitul (amatori sau profesioniști), de folosire…