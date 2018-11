Administrația Bazinala de Apa Argeș-Vedea a elaborat și a supus avizarii membrilor Comitetului de Bazin, “Planul de restricții și folosire a apei in perioade deficitare in bazinul hidrografic Argeș”. Planul are ca obiect stabilirea restricțiilor temporare pentru folosirea apelor in situațiile cand, din cauze obiective, debitele de apa autorizate nu pot fi asigurate tuturor folosințelor. Deoarece bazinul hidrografic Argeș are un grad avansat de amenajare hidrotehnica, planificarea folosirii resurselor de apa in diferite perioade ale anului se realizeaza prin programele de exploatare ale lacurilor…