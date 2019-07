Stiri pe aceeasi tema

- Rapperul american ASAP Rocky, suspectat de agresiune dupa o altercatie la Stockholm, a facut apel la Curtea Suprema suedeza prin care a contestat plasarea sa in arest preventiv, a anuntat luni avocatul artistului, citat de AFP. Vineri, un tribunal din Stockholm a ordonat incarcerarea cantaretului pe…

- Justitia suedeza a ordonat vineri plasarea in detentie provizorie a rapperului american A$AP Rocky pentru o prezumtiva agresiune dupa o altercatie pe strazile Stockholm-ului saptamana trecuta, informeaza...

- Justitia suedeza a ordonat vineri plasarea in detentie provizorie a rapperului american A$AP Rocky pentru o prezumtiva agresiune dupa o altercatie pe strazile Stockholm-ului saptamana trecuta, informeaza AFP.

- Rapperul american A$AP Rocky, arestat miercuri in Suedia, ar urma fie retinut inca cel putin doua saptamani pentru a fi anchetat in legatura cu o prezumtiva agresiune, a informat joi procuratura suedeza - ceea ce ar periclita turneul sau european, informeaza Reuters. Cantaretul, producatorul si modelul…

- O inregistrare video in care rapperul si trei dintre garzile sale de corp pot fi vazuti in timp ce lovesc un tanar a fost publicata pe platforma online YouTube de site-ul american tmz.com. ASAP Rocky, pe numele real Rakim Mayers, a fost arestat miercuri dimineata, fiind suspectat de agresiune,…

- Rapperul american ASAP Rocky a fost arestat miercuri dimineata pentru o agresiune prezumtiva ce ar fi fost comisa in timpul unei altercatii in capitala Suediei, au anuntat procurorii din aceasta tara, citati de Reuters, potrivit Agerpres. Cantaretul, producatorul si modelul american, in varsta…

