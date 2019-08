A$AP Rocky a fost eliberat din arest în aşteptarea verdictului instanţei Judecatorul suedez, care urmeaza sa pronunte verdictul in cazul de notorietate al rapper-ului american A$AP Rocky acuzat de agresiune impreuna cu doua dintre garzile sale de corp impotriva unui tanar suedez, a ordonat vineri dupa-amiaza eliberarea celor trei din arest, pana la pronuntarea sentintei, transmite Reuters si AFP.



Judecatorul Per Lennerbrant a declarat in instanta, la sfarsitul a trei zile de audieri, ca va pronunta verdictul la 14 august.



Parchetul suedez a cerut, vineri, o pedeapsa cu inchisoarea pentru rapperul american A$AP Rocky.



Respingand argumentul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul suedez a cerut, vineri, o pedeapsa cu inchisoarea pentru rapperul american A$AP Rocky, judecat pentru agresiune in urma unei altercatii care a avut loc la sfarsitul lunii iunie in centrul capitalei Stockholm, relateaza AFP si Reuters. ''Nu vad cum am putea vorbi despre…

- Parchetul suedez a cerut, vineri, o pedeapsa cu inchisoarea pentru rapperul american A$AP Rocky, judecat pentru agresiune in urma unei altercatii care a avut loc la sfarsitul lunii iunie in centrul capitalei Stockholm, relateaza AFP si Reuters.

- Guvernul suedez a respins vineri criticile formulate de presedintele american Donald Trump, care i-a acuzat pe oficialii de la Stockholm ca nu au intervenit in favoarea rapperului american ASAP Rocky, detinut...

- Presedintele american Donald Trump s-a aratat „foarte dezamagit” ca prim-ministrul suedez nu l-a eliberat pe rapperul A$AP Rocky, retinut sub acuzatia de agresiune, iar autoritatile din tara scandinava au reiterat vineri ca justitia este independenta de politica.

- Rapperul american ASAP Rocky a fost pus sub acuzare, joi, de procurorii suedezi dupa un incident petrecut la sfarsitul lunii iunie cand artistul in varsta de 30 de ani a fost implicat intr-o altercatie pe o strada din Stockholm si va ramane in detentie pe perioada procesului, relateaza dpa, Reuters…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat sambata ca este gata sa garanteze personal pentru rapperul american ASAP Rocky, detinut in Suedia, si ca i-a spus acest lucru premierului suedez, informeaza AFP si dpa, potrivit Agerpres."Am avut o convorbire telefonica foarte buna cu premierul suedez,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat sambata ca este gata sa garanteze personal pentru rapperul american ASAP Rocky, detinut in Suedia, si ca i-a spus acest lucru premierului suedez, informeaza AFP si dpa. "Am avut o convorbire telefonica foarte buna cu premierul suedez, Stefan Lofven,…

- Rapperul american A$AP Rocky, arestat miercuri in Suedia, ar urma fie retinut inca cel putin doua saptamani pentru a fi anchetat in legatura cu o prezumtiva agresiune, a informat joi procuratura suedeza - ceea ce ar periclita turneul sau european, informeaza Reuters. Cantaretul, producatorul si modelul…