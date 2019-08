Stiri pe aceeasi tema

- Rapperul american A$AP Rocky a declarat joi la un tribunal din Suedia ca a incercat sa evite altercatia din centrul capitalei Stockholm in urma careia a fost retinut si acuzat de agresiune, relateaza Reuters.

- Rapperul american ASAP Rocky a fost pus sub acuzare, joi, de procurorii suedezi dupa un incident petrecut la sfarsitul lunii iunie cand artistul in varsta de 30 de ani a fost implicat intr-o altercatie pe o strada din Stockholm si va ramane in detentie pe perioada procesului, relateaza dpa, Reuters…

- Rapperul american A$AP Rocky, pentru care presedintele Donald Trump spunea in urma cu cateva zile ca este pregatit sa garanteze personal, a fost pus sub acuzare pentru agresiune in Suedia potrivit news.roAnuntul a fost facut joi de procurori. Ei au precizat ca artistul va ramane in custodie…

- Rapperul american A$AP Rocky trebuie sa ramana mai mult in detentie in Suedia, dupa o presupusa altercatie in care ar fi fost implicat in aceasta tara, a anuntat vineri o instanta districtuala din Stockholm, dupa negocieri

- Rapperul american A$AP Rocky, arestat miercuri in Suedia, ar urma fie retinut inca cel putin doua saptamani pentru a fi anchetat in legatura cu o prezumtiva agresiune, a informat joi procuratura suedeza - ceea ce ar periclita turneul sau european, informeaza Reuters. Cantaretul, producatorul si modelul…

- O inregistrare video in care rapperul si trei dintre garzile sale de corp pot fi vazuti in timp ce lovesc un tanar a fost publicata pe platforma online YouTube de site-ul american tmz.com. ASAP Rocky, pe numele real Rakim Mayers, a fost arestat miercuri dimineata, fiind suspectat de agresiune,…