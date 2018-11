Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat, prin intermediul unui comunicat, ca circulatia rutiera pe Drumul Național 67C (DN67C sau Transalpina), intre Ranca si Obarsia Lotrului, va fi inchisa pentru toate categoriile de autovehicule. Astfel, restrictia se va aplica…

- “Soseaua mortii”, cum este numit DN2 E85 va fi, din 2019, un drum mai sigur. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere va introduce un sistem de separatoare de benzi cu role. Sistemul nu a fost folosit pe nici o sosea din Europa pana acum si, spre deosebire de separatoarele de beton,…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a achizitionat servicii de intretinere a drumurilor pentru Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Cluj, in valoare de 58,8 milioane de lei (12,6 milioane de euro), fara TVA, potrivit unui anunt publicat sambata pe Sistemul…

- Guvernul vrea sa renunte la rovinieta si sa introduca taxe pentru autostrazile din Romania, dupa modelul tarilor europene, pentru a se "intretine infrastructura rutiera". Marea problema este, insa, ca Romania inca nu are cu adevarat autostrazi. O retea completa inseamna aproximativ 3.000 de…

- NOUTATI…Nu s-a contestat licitatia nici prin posta, asa ca pana pe 15 septembrie maxim, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va semna contractul privind proiectarea si executarea lucrarii „Varianta ocolitoare a municipiului Barlad”, care a fost atribuita unui ofertant…

- Odata cu publicarea videoclipului, reprezentanții asociației fac și o scurta prezentare a stadiului lucrarilor. „Șantierul a inceput sa se dezmorțeasca in ultimele saptamani dupa o prima jumatate de an in care progresul a fost insesizabil. Se observa un avans timid la nivel de terasamente,…

- O filmare aeriana a lotului 2 al Autostrazii Sebeș - Turda arata ca lucrarile se dezmorțesc, dar încet. Lotul de 24,25 km, între Alba Iulia Nord și Aiud Sud, este cel mai lung al Autostrazii. ”Șantierul a început sa se dezmorțeasca…

- Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Narcis Neaga, a precizat intr-un interviu pentru Agerpres, ca undeva in anii 2030-2040 toate provinciile istorice ar putea fi legate intre ele prin autostrazi. Narcis Neaga, șeful CNAIR, a mai susținut in același…