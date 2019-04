A1, microbuz cu bulgari răsturnat în ziua de Paște. Intervenție de urgență In urma impactului unul dintre ei a ramas incarcerat si doi au fost transportati la spital. Purtatorul de cuvant al ISU Timis, Elena Megherea, a declarat ca impactul s-a produs pe sensul de circulatie Arad - Timisoara, intre o furgoneta in care se afla doar soferul si microbuzul cu cei zece bulgari, dintre care unul a ramas incarcerat, cinci au necesitat ingrijiri medicale, doi fiind transportati la spital, iar alti cinci au suferit contuzii minore. La locul accidentului se intervine cu doua autospeciale cu modul de descarcerare, un SMURD tip C, un SMURD tip B, un MOTOSMURD si… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident rutier a avut loc, astazi, pe Autostrada A1, la km 502. Accidentul s-a produs, pe sensul Timisoara - Arad (intre Giarmata si ... The post Grav accident rutier pe Autostrada A1. 10 cetateni bulgari au fost implicati (foto) appeared first on Renasterea banateana .

- Traficul rutier este oprit, joi, pe DN 6 Lugoj – Caransebeș, in zona localitații Govojdea, din județul Timiș, dupa coliziunea dintre un tir și patru mașini. O persoana a fost ranita ușor, potrivit Mediafax.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, traficul…

- Traficul pe autostrada A1, intre Timisoara si Lugoj, a fost blocat, miercuri, in urma unui accident produs intre doua autotrenuri, dintre care unul transporta piese metalice, potrivit Agerpres. Purtatorul de cuvant al ISU Timis, Elena Megherea, a informat ca echipele de pompieri au fost solicitate…

- Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției in accident au fost implicate doua autoturisme și un autotren, isr polițiștii efectueaza cercetari pentru stabilirea vinovației. “Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza, ca in judetul Arad,…

- Un accident rutier a avut loc, luni seara, intre un TIR si un microbuz, pe autostrada A1 Timisoara – Lugoj, in dreptul localitatii Remetea Mare din judetul Timis. In urma accidentului, ambele autovehicule s-au rasturnat, iar soferul microbuzului a murit, o pasagera fiind ranita. Potrivit…

- "In accident au fost implicate trei persoane, cei doi soferi si o femeie din microbuz. La locul interventiei s-au deplasat o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD, doua ambulante SAJ si 12 subofiteri. Soferul tirului nu a necesitat ingrijiri medicale. Ambele autovehicule…

- Traficul feroviar este blocat, sambata, la ieșirea din stația Roșiori Nord spre Craiova, dupa ce un tren cu probleme tehnice a ramas oprit, scrie Mediafax.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, in judetul Teleorman, circulatia feroviara este intrerupta…

- Traficul rutier este blocat, vineri dimineata, pe DN2E Falticeni - Gura Humorului, pe raza comunei Cornu Luncii, judetul Suceava, din cauza unui accident in care au fost implicate un microbuz (8 pasageri) si o autoutilitara.“La fața locului intervine modulul SMURD de la Detașamentul Falticeni…