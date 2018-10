Stiri pe aceeasi tema

- Viceprim-ministrul Viorel Ștefan dezminte ferm acuzațiile potrivit carora unul dintre angajații cabinetului sau ar fi fost implicat intr-un flagrant al organelor de ancheta sub acuzația ca ar fi primit foloase necuvenite. "Niciunul dintre colaboratorii mei nu a primit foloase necuvenite…

- Un barbat din comuna Dumitrița a fost prins de catre Jandarmii Detașamentului 1 Mobil Bistrița, in timp ce transporta ilegal material lemnos, pe Valea Tisei. Acesta a fost amendat cu 5.000 lei. Un barbat de 27 de ani, din comuna Dumitrița, a fost prins, luni, de jandarmi, in timp ce transporta lemne…

- Echipa masculina de gimnastica a ratat calificarea in finala Campionatelor Europene de la Galsgow, dupa o evolutie modesta in concursul preliminar. Baietii lui Marius Urzica s-au clasat pe locul 15, cu un total de 234.761 puncte. In finala s-au calificat Rusia, Marea Britanie,...

- O bona adusa in Marea Britanie cu scopul de a munci pentru un cuplu de doctori a dezvaluit tratamentul oribil pe care l-a primit din partea celor doi. Ea afirma ca oamenii o numeau ”cațea”, o amenințau cu moartea și o inchideau intr-o camera pentru mai multe zile. Inainte sa fuga i s-a cerut chiar…

- Unsprezece nou-nascuti au murit în Olanda, dupa ce mamele lor au participat la un studiu clinic în cadrul caruia le-a fost administrata Viagra în timpul sarcinii, deoarece aveau placenta subdezvoltata, relateaza BBC. Studiul clinic a fost oprit si autoritatile…

- Președintele Iohannis l-a primit la Palatul Cotroceni pe premierul Irlandei: ”Probabilitatea unui ‘hard Brexit’ este foarte mica”, a spus Klaus Iohannis, in cadrul declarației de presa comune organizate dupa convorbirile oficiale. Premierul irlandez urmeaza sa se intalneasca și cu președintele Camerei…

- Dispari:ie misterioasE! Alin parcE a intrat in pEmant, dupE ce a lEsat un mesaj tulburEtor pe Facebook! Familia lui Alin Vasilescu, cEci acesta este numele lui, e in stare de xoc de cand bEiatul parcE a intrat in pEmant. }n zadar l-au cEutat "i prietenii in pEdure, acolo unde ar fi fost vEzut ultima…