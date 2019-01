Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Miresu Mare s-au sesizat ieri din oficiu, cu privire la faptul ca, in cursul noptii de 13 spre 14 ianuarie, un tanar de 25 de ani din comuna a trimis mai multor persoane, pe o retea de socializare, o poza in care acesta si-a pus un pistol la tampla. S-a procedat la ridicarea pistolului…

- In primele 11 luni ale anului 2018, peste 1.600 de persoane au murit in accidente pe drumurile din Romania. Cele mai multe dintre accidente au avut loc in week-end, așa cum reiese din datele facute publice de IGPR. La nivelul intregii țari, s-au produs 7.771 de accidente rutiere grave in primele 11…

- Ieri, 17 decembrie 2018, in jurul orei 19.40, politistii de ordine publica din Alba Iulia, in timp ce actionau pe strada Septimius Severus din Alba Iulia, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 26 de ani, din comuna Ciugud. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat…

- Vineri, 14 decembrie 2018, in jurul orei 13.35, politistii Postului de Politie Garbova, in timp ce actionau pe DC 50, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 21 de ani, din municipiul Sebes. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca barbatul nu poseda permis de…

- Politistii din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Gherla, au oprit pentru control pe DJ109D de pe raza comunei Sic, duminica, 9 decembrie, in jurul orei 2 dimineața, un autoturism, condus de un tanar de 23 ani, din comuna Sic, județul Cluj, constatand ca acesta nu deține permis de conducere pentru nicio…

- Un tanar de 28 de ani, sofer de TIR, a fost gasit spanzurat de bena autocamionului dupa ce a fost prins baut la volan de politistii de frontiera.Astfel, potrivit Garzii de Coasta, in data de 04.12.2018, in jurul orei 00:30, politistii de frontiera din cadrul Grupului de Nave Constanta au oprit pentru…

- Polițiștii orașului Nadlac, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Arad, cerceteaza trei tineri pentru savarșirea infracțiunii de ultraj. In luna septembrie, un polițist rutier din cadrul Poliției Oraș Nadlac a luat masura sancționarii contravenționale și…

- La data de 8 noiembrie 2018, in jurul orei 08.45, politistii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei, in timp ce actionau pe strada Principala din localitatea Veseuș, comuna Jidvei, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 24 de ani, care nu avea permis de conducere al autovehiculelor…