- Satelitul din cadrul misiunii Zuma nu este pierdut sau inactiv, conform SpaceX. Compania apara performanta rachetei Falcon dupa ce in presa au aparut mai multe articole conform carora misiunea de amplasare a satelitului a esuat sau acesta s-a...

- Compania aeriana germana Lufthansa a redevenit in 2017 pe pozitia de cea mai mare companie aeriana din Europa dupa numarul de pasageri transportati, detronand compania irlandeza low cost Ryanair, care la finele anului trecut a fost nevoita sa anuleze mai multe mii de zboruri, informeaza Reuters, prelauta…

- Proprietarul companiei British Airways International Airlines Group (IAG) a confirmat ca va cumpara compania aeriana austriaca Niki aflata in insolventa, intr-o afacere care va proteja aproximativ 740 de angajați ai transportatorului din cei 1000 de angajati bugetati. Compania cu sediul in Londra va…

- O femeie din Marea Britanie a murit dupa niște zgarieturi ciudate aparute pe corp. Aceasta le-a observat, insa nu le-a luat in seama, iar la o luna dupa, femeia a murit. Dupa ceva timp a cautat pe internet raspunsul la problema ei, insa raspunsurile primite au amuzat-o complet, informeaza Daily Mail. …

- Fostul premier britanic Margaret Thatcher a refuzat, o data, sa zboare la Washington de la Londra cu un urs panda gigantic de la Gradina Zoologica, arata documente dezvaluite recent de Arhivele Naționale din Marea Britanie.

- Astfel, oamenii sunt indemnați sa ajunga in total la 1.600 de calorii pe zi pentru mesele principale și 200 de calorii pentru gustarile dintre mese. Caloriile sunt imparțite astfel: 400 de calorii pentru micul dejun, 600 pentru pranz și 600 pentru cina. Totalul este de 1.600 de calorii,…

- Jurnalista Rachel Johnson, sora ministrului britanic de Externe, Boris Johnson, este prima celebritate anuntata ca va participa la emisiunea „Celebrity Big Brother” care va fi dedicata femeilor, potrivit BBC.In varsta de 52 de ani, ea este fiica politicianului si scriitorului Stanley Johnson,…

- Polonia si Marea Britanie au semnat joi un nou tratat de aparare si securitate, premierul britanic Theresa May exprimandu-si dorinta aprofundarii relatiilor bilaterale cu Varsovia inainte ca tara sa sa iasa din Uniunea Europeana in martie 2019, relateaza AFP."Cooperarea noastra in materie…

- Nikki Haley, ambasadorul Statelor Unite la Natiunile Unite, le-a transmis membrilor ONU ca va "nota numele" tuturor tarilor care voteaza pentru a respinge recunoasterea Ierusalimului drept capitala Israelului. Adunarea Generala a Natiunilor Unite va avea, joi, o intalnire de urgenta al carei…

- Informația este publicata de Reuters, care citeaza surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. In august, Air Berlin si-a declarat insolventa, dupa ce principalul sau actionar, compania Etihad Airways din Abu Dhabi, a incetat sa ii mai acorde sprijin financiar. Acest anunt a obligat Guvernul…

- Aflat la interviurile Libertatea LIVE, procurorul-sef DIICOT, Daniel Horodniceanu, a spus ca investigațiile in dosarul Sky News, ancheta care ii vizeaza pe mai mulți jurnaliști ai postului de televiziune britanic, bate pasul pe loc. Anchetatorii romani au vrut sa-i audieze pe reporterii care in vara…

- Ryanair a anuntat astazi ca a inceput dialogul cu sindicatele pilotilor din Irlanda, Marea Britanie, Germania, Italia, Spania si Portugalia, invitand fiecare reprezentant in parte la discutii pentru ca aceste sindicate sa fie recunoscute in fiecare tara in care compania opereaza. Operatorul…

- O familie britanica impodobește același pom de Craciun de 97 de ani și spun ca acesta ar fi cel mai vechi pom din Marea Britanie, scrie Daily Mail. Pomul de Craciun, care a fost cumparat in 1920, a fost impodobit an de an de cinci generații ale aceleiași familii și spun ca peste trei ani, cand va implini…

- Drepturile de proprietate intelectuala asupra numelui si imaginii duhovnicului Arsenie Boca au fost luate de un maghiar. Veste trista pentru toți comercianții de suveniruri cu parintele Arsenie Boc a. Un maghiar a luat brandul Arsenie Boca, potrivit adevarul.ro . Comercianții care vand suveniruri cu…

- Compania aeriana britanica easyJet a obtinut aprobarea Comisiei Europene (CE) pentru a prelua o parte din activele Air Berlin, transmite DPA, preluata de Agerpres. Compania low-cost easyJet ar urma să preia o parte din operaţiunile Air Berlin de pe aeroportul Tegel din Berlin, pentru aproximativ…

- In era comertului online, o companie imobiliara europeana face un pariu de aproape 16 miliarde de dolari, sperand sa convinga clientii sa se reintoarca spre design-ul iesit din comun al mall-ului Jersey Garden State Plaza si spre magazinele din World Trade Center, potrivit New York Times. …

- Compania britanica easyJet (EZJ.L) urmeaza sa primeasca aprobarea necondiționata a reglementatorului european in materie de concurența pentru achiziția unui pachet de acțiuni al Air Berlin (AB1.DE), anunța Reuters, care citeaza persoane familiarizate cu dosarul. Potrivit Reuters, easyJet va prelua operațiunile…

- Decizia presedintelui SUA, Donald Trump, de a recunoaste unilateral orasul Ierusalim drept capitala a Israelului incalca rezolutii ale Consiliului de Securitate ONU, acuza Franta, Marea Britanie, Italia, Suedia si Germania.

- Regina Elizabeth a II-a a Marii Britanii a inaugurat cea mai mare nava militara din istoria țarii, portavionul HMS Queen Elizabeth, scrie Daily Mail. Regina, prințesa Anne Lordul Amiral Sir Philip Jones, au participat, joi, la ceremonia de inaugurare a navei alaturi de 3700 de persoane din Portsmouth,…

- Cetațenii britanici care lupta pentru gruparea Statul Islamic (SI) ar trebui localizați și uciși, nu sa li se permita revenirea în țara, a declarat joi noul ministru britanic al apararii, Gavin Williamson, pentru Daily Mail, potrivit AFP.

- Salman Abedi, nascut in 1994 la Manchester din parinti libieni care au fugit de regimul de la Tripoli condus de Muammar Gaddafi, s-a aruncat in aer in seara de 22 mai la finalul unui concert al solistei americane Ariana Grande gazduit de Manchester Arena. Printre victime s-au aflat si sapte copii. Rudd…

- Nicolae Tiurbe, batranul batut de un protestatar in Piața Victoriei, a avorbit in aceasta seara despre adevarata sa poveste. Acesta a povestit, pas cu pas, ce s-a intampla vineri și a devoalat care este lozinca protestatarilor care l-a iritat cel mai tare. Reamintim ca informațiile despre batranul prezent…

- Statele Unite, Marea Britanie, Franta si alte sase tari au solicitat vineri o reuniune a Consiliului de Securitate cu privire la drepturile omului in Coreea de Nord, potrivit unor surse diplomatice, scrie AFP.Aceasta reuniune ar putea avea loc la 11 decembrie si ar fi a patra discutie anuala…

- Statele Unite, Marea Britanie, Franța și alte șase țari au solicitat vineri o reuniune a Consiliului de Securitate cu privire la drepturile omului in Coreea de Nord, potrivit unor surse diplomatice, scrie AFP. Aceasta reuniune ar putea avea loc la 11 decembrie și ar fi a patra discuție…

- O femeie din Marea Britanie ar putea ajunge la închisoare, pentru ca a aruncat la gunoi o pereche de ochelari. Totul s-a petrecut în Dubai, dupa ce prietenii femeii au avut o altercație cu un suedez, dupa ce acesta i-a prins ca faceau selfie-uri cu el, în timp ce dormea…

- Conversatia telefonica intre Donald Trump si Vladimir Putin a avut loc la mai putin de 24 de ore de la intrevederea liderului de la Kremlin cu presedintele Siriei, Bashar al-Assad. Presedintele Siriei s-a aflat in statiunea rusa Soci, situata pe litoralul Marii Negre, unde urmeaza sa aiba…

- Un video care prezinta povestea unui câine abandonat de stapân într-o padure foarte îndepartata face furori pe rețelele de socializare. Gestul animalului a impresionat pe toata lumea.

- Franta ia in consierare posibilitatea de a gazdui o intalnire a International Lebanon Support Group, pentru a discuta criza politica a tarii, a declarat sambata o sursa din cadrul administratiei prezidentiale, citata de Reuters, scrie news.ro.Potrivit sursei, inca nu a fost luata o decizie…

- O parte a consilierilor locali din Hunedoara s-a opus vanzarii terenului de 80.000 de metri patrati unei companii germane care intentiona sa construiasca o fabrica de componente auto, dupa ecologizarea zonei ocupata in trecut de ruine ale complexului siderurgic Hunedoara.

- Hackeri rusi au atacat Marea Britanie, vizand sectoarele energiei, telecomunicatiilor si mass media, afirma marti responsabilul britanic pentru securitate cibernetica, citat de AFP. Activitatile Moscovei sunt "evident o sursa de preocupare", subliniaza Ciaran Martin, seful Centrului national de securitate…

- Doua turise au fost gasite moarte in camera lor de la un hostel din Cambodgia. Tinerele Jade Seymor (22 de ani) și Abbey Gail Amisola (27 de ani) și-ar fi pierdut viața, dupa ce s-a simțit rau și au luat medicamente fara prescripție de la o farmacie, relateaza Daily Mail. Cele doua tinere se cunoscusera…

- Maddie Burgess, o eleva model din Marea Britanie, a plecat de la o petrecere dar nu a mai apucat sa ajunga acasa. Tânara participase alaturi de mai mulți prieteni la un foc de tabara. Bucuria s-a transformat brusc într-un coșmar. Pe drum, eleva a fost calcata de un camion, apoi…

- 17 deputati si senatori din PNL, USR si PSD au depus un proiect de lege privind alaptarea în spatiul public, initiativa urmarind prevenirea discriminarii mamelor care aleg sa-si hraneasca copiii pe strada sau în institutii publice, scrie adevarul.ro „În ultima…

- Franta, Marea Britanie, SUA si Germania au cerut miercuri Consiliului de Securitate al ONU sa reinnoiasca mandatul anchetatorilor internationali cu privire la atacurile cu arme chimice din Siria si au solicit...

- Prima trecere de pietoni 3 D din Romania este incepand de miercuri la Buzau. Viceprimarul orașului Ionuț Apostu anunța, intr-o postare pe contul sau de Facebook, ca trecerea tridimensionala a fost amplasata in fața Liceului de Arte din municipiu, iar lucrarea a fost executata chiar de catre elevii acestei…

- O fosta mireasa jihadista de origine britanica care a fost casatorita cu un membru de baza ISIS, a povestit intr-un interviu ca rasismul experimentat in Marea Britanie a influențat-o sa se alature grupului terorist. Intr-un interviu pentru „The Atlantic”, Tania Georgelas a povestit despre radicalizarea…

- Cine este firma care a rebranduit echipa naționala de fotbal a Romaniei, care are incepand de joi propria identitate vizuala. Noul blazon ce va inlocui sigla FRF de pe tricourile reprezentativelor a fost creat de compania Brandient, inființata in 2002. Brandient este una din cele mai importante agentii…

- Ministerul rus de Externe l-a convocat vineri pe un reprezentant al ambasadei Austriei la Moscova in legatura cu refuzul autoritatilor de la Viena de a acorda vize unor jurnalisti din Crimeea pentru a participa la un eveniment organizat de Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE),…

- Unele vedete castiga intr-un an cat multi dintre noi intr-o viata. Dar, uneori, si sumele incasate intr-o singura zi au cel putin sase cifre. Daily Mail a facut un clasament al starurilor din Marea Britanie care au cele mai mari castiguri la fiecare 24 de ore.

- Începând cu 29 octombrie, Wizz Air a introdus o noua politica de bagaje, care permite tuturor pasagerilor sa calatoreasca gratuit cu un bagaj mare de mâna, care cântareste maximum 10 kilograme. Cei care au si bagaje mici le pot pune sub scaun si pot urca cu prioritate în…

- Compania aeriana britanica EasyJet a confirmat acordul de 40 de milioane de euro prin care va achizitiona o parte din operatiunile AirBerlin, o decizie care va asigura pastrarea a 1.000 de locuri de munca, transmite BBC. EasyJet va cumpara o parte din activele operatorului aerian german de…

- O adolescenta s-a sinucis de teama ca va fi numita rasista dupa ce o fotografie in care și-a editat culoarea pielii a fost distribuita online pe Facebook Phoebe Connop, de 16 ani, din Halesowen, Marea Britanie, a editat fotografia dupa ce a intrat intr-o relație online cu un barbat asiatic. Tanara le-a…

- Companiile aeriene au nevoie pana cel tarziu in octombrie 2018 de o perspectiva clara a modului in care iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana va afecta aviatia, a afirmat miercuri Alexandre de Juniac, seful Asociatiei Internationale a Transportatorilor Aerieni (IATA), transmite Reuters.…

- Pasageri atacați de ploșnite intr-un avion British Airways. O familie din Canada s-a plans ca a fost atacata de plosnite intr-un avion al companiei britanice. Mai mult, calatorii au cerut insotitorilor de zbor sa ii mute pe alte locuri, dar acest lucru fiind imposibil au fost nevoiti sa suporte plosnitele,…

- Rafalele puternice de vânt aduse de furtuna Ophelia au provocat un fenomen natural mai puțin obișnuit, inversând sensul de curgere al unei cascade din Marea Britanie, potrivit unui videoclip de pe rețelele de socializare.

- Compania britanica DS Smith, producator de carton ondulat, hartie reciclata si ambalaje de plastic, a anuntat, miercuri, ca va achizitiona producatorii de ambalaje si hartie EcoPack si EcoPaper, pentru 245 de milioane de dolari, potrivit Reuters. DS Smith sustine ca EcoPack si EcoPaper si o masina de…

- Paznicul care l-a întrerupt pe autorul masacrului din Las Vegas, motiv pentru care a fost și împușcat de acesta, a disparut fara urma la scurt timp dupa tragedie. Jesus Campos, laudat pentru modul în care a gestionat criza de la hotelul Mandalay Bay, el conducând poliția…