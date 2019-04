Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au murit, astazi, dupa ce avionul de mici dimensiuni in care se aflau s-a prabusit pe un camp din satul Erzhausen, la sud de orasul german Frankfurt. Dupa impactul cu solul, resturile avionului s-au imprastiat pe o zona de 20 de metri. Tragedia aviatica a fost urmata de un accident rutier,…

- Un barbat a sfarșit tragic. Acesta a incercat sa atace o femeie, polițista, care l-a impușcat mortal. Atacul a avut loc in localitatea San Pablo, din Brazilia. Barbatul, aflat intr-o mașina, oprește pe o strada, in fața unei femei spre care se duce in mare graba, cu intenția de a o ataca. Femeia a ripostat,…

- Cel putin 26 de persoane au fost arestate in Brazilia, iar 47 de avioane au fost confiscate intr-o operatiune de destructurare a unei retele de traficanti de droguri suspectati ca au transportat din America Latina noua tone de cocaina in doi ani, in special spre Europa si SUA, relateaza AFP.Politia…

- Autoritatile braziliene au arestat opt angajati ai companiei miniere Vale SA in cadrul anchetei privind cauzele catastrofei de luna trecuta de la Brumadinho (sud-est), cand barajul unui lac de decantare a cedat, provocand cel putin 166 de morti, relateaza vineri Reuters si AFP, potrivit agerpres.ro.Citește…

- La ora 10:12, la Ghindaresti, judetul Constanta, doua persoane au fost gasite carbonizate, informeza SAJ Constanta.Se presupune ca este vorba despre doi frati, doi adulti, dar nu au putut fi identificati.La aceasta adresa , s a dus o persoana in vizita la familia care locuia acolo si a gasit aceste…

- Printr-o postare pe Facebook, de luni seara, care a devenit rapid virala, o valceanca cerea ajutor prezentand o fotografie in care aparea tatal ei desfigurat. La scurt timp, Politia venea cu un punct de vedere in care sustinea doar partial spusele femeii. Astazi a venit cu mai multe precizari in privinta…

- Descoperirea a fost facuta de catre un cunoscut al celor doi frati, care a anuntat imediat Ambulanta si Politia. Unul dintre cei doi frati, in varsta de 64 de ani, inca mai traia la acel moment, insa intrase in soc hipotermic sever.