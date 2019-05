A vrut sa plece din tara cu zeci de kilograme de ”chilipiruri” de patrimoniu Un cetatean de origine chineza a fost oprit de politistii de frontiera, ieri, in timp ce incerca sa plece spre Beijing, via Munchen, avand in bagaje peste 10 kilograme de obiecte vechi si bijuterii din metal alb, despre care se crede ca ar fi argint dar si cu cateva kilograme de perle. Chinezul, in varsta […] A vrut sa plece din tara cu zeci de kilograme de ”chilipiruri” de patrimoniu is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

