Stiri pe aceeasi tema

- Brașovul este un oraș, prin excelența turistic, cunoscut in primul rand pentru natura și munții ce il inconjoara. Insa, la fel de important este faptul ca, pe langa natura, turiștii ar trebui sa descopere și o serie de alte atracții ale orașului. „Din pacate, in prezent, centrul vechi al municipiului…

- In ultima vreme s-a lucrat la infrumusetarea spatiului din fata Garii - zona in care se afla si parcarea. Exista un rond si pana acum s-a amenajat o fantana arteziana. Lucrarile vor continua in perioada urmatoare. Parcarea in care se afla fantana este una destinata in special taximetristilor care ii…

- Escapada romantica de la Paris s-a incheiat marti pentru Bianca Dragusanu (36 de ani) dupa trei zile de rasfat in adevaratul sens al cuvantului. Blondina a revenit in Romania, ieri in jurul pranzului si a aterizat pe Aeroportul Otopeni incarcata de bagaje. Fosta prezentatoare Kanal d a facut „prapad”…

- O strada din cartierul Posta Veche din Capitala s-a inundat dupa ce o conducta cu apa fierbinte s-a spart. Teava a cedat, iar apa a tasnit din canalizare ca o fantana arteziana. Jetul puternic de apa ajungea pana la cativa metri inaltime.

- In urma investigațiilor efectuate de Poliția Locala a fost identificata persoana care a aruncat sambata seara detergent in fantana arteziana din Parcul Tineretului. Copilului i-a fost explicat ca nu este

- Un barbat a cazut de la etajul trei al unui bloc din Piatra Neamț, luni dimineața, iar primele indicii ale polițiștilor duc catre o sinucidere. Barbatul de 39 de ani a fost gasit mort in fața blocului iar martorii susțin ca in jurul orei 6:20, s-a auzit un geam spart și un țipat puternic. Victima locuia…

- Reprezentantii Primariei Tomesti, judetul Iasi, au cerut preotilor sfintirea unei aductiuni de gaz ce deserveste unei parti a satului Vladiceni. Ceremonia religioasa a fost realizata in cursul zilei de sambata, 8 septembrie, cu ocazia hramului comunei.