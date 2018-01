Stiri pe aceeasi tema

- Chirurgul britanic care si-a gravat initialele pe ficatul a doi pacienti, pe care i-a operat pentru un transplant, a fost condamnat vineri la munca in folosul comunitatii, informeaza France Presse. Un tribunal din Birmingham l-a condamnat pe Simon Bramhall, in varsta de 53 de ani, la o…

- Guvernul francez a declarat ca parintii care posteaza fotografii jenante cu copiii lor pe Facebook pot face inchisoare sau pot lua amenzi usturatoare. Totul se datoreaza legii despre intimitate, care cuprinde...

- Daca parinții posteaza imagini jenante pe Facebook ar putea face inchisoare. Guvernul francez a declarat ca parinții care posteaza fotografii jenante cu copiii lor pe Facebook pot face inchisoare sau pot lua o amenda usturatoare. In Franța, parinții pot face inchisoare daca posteaza fotografii jenante…

- Știați ca orice copil are dreptul la intimitate? Daca parinții posteaza imagini jenante pe Facebook ar putea face inchisoare! Vezi unde se intampla! Guvernul francez a declarat ca parinții care posteaza fotografii jenante cu copiii lor pe Facebook pot face inchisoare sau pot lua o amenda usturatoare.…

- Victor Becali a mers sa sarbatoreasca la un restaurant din Pipera, cunoscut drept locul de intalnire al familiei, imediat dupa ce a fost eliberat. Fostul impresar a fost insotit de un alt barbat cu care a purtat o discutie. Victor Becali a vorbit la telefon si a ras pe tot parcursul conversatiei,…

- "Eu mai aveam vreo 50 de zile din pedeapsa, deci nu am primit cine știe ce beneficiu. Toți au facut 50 % din pedeapsa, eu am facut peste 90%.Trebuie sa mai faca cineva pușcarie, daca toți barbații aștia fug. Fac eu pușcarie, face Borcea. Nu e o experiența de viața prea placuta. Fotbalul nu ma mai…

- Cu cine a fugit Radu Mazare in Madagascar. Fostul primar la Constanței, care vrea sa ceara azil politic in statul african, a plecat impreuna cu Valentin Preda, fostul sau consilier și fost secretar de stat in Ministerul Transporturilor. Preda a fost condamnat la inchisoare, iar sentința definitiva urma…

- In cererea de arestare preventiva a lui Mihai Lucan, acuzat de delapidarea cu peste un milion de euro a Institutului Clinic de Transplant si Urologie Cluj, DIICOT vorbeste despre incercarea de blocare a anchetei, sustragerea unor bani si bijuterii, modalitatile de „capusare” a ICUTR si despre pedeapsa…

- Finalul de an il gaseste pe Cristiano Ronaldo in atentia autoritatilor spaniole, in procesul in care cistigatorul Balonului de Aur e acuzat ca ar fi fraudat statul spaniol cu aproape 15 milioane de euro. Desi pe plan sportiv Ronaldo a excelat, portughezul este acuzat ca faptele sale de frauda au fost…

- Barbatul din comuna Slobozia Bradului, care in vara acestui an și-a omorat concubina, cu care avea mai mulți copii, a fost condamnat la inchisoare cu executare. Ionel M. a primit 15 ani de inchisoare pentru omor și inca 3 pentru ca și-a agresat și soacra, el avand de executat in total…

- O mama a dezvaluit cum a reușit sa-și ierte fiul dupa ce acesta, cand avea 13 ani, și-a ucis sora in varsta de 4 ani. Femeia merge sa-l viziteze in inchisoare la 10 ani dupa crima pe care baiatul a comis-o pentru a se razbuna pe ea. Charity Lee lucra ca ospatar in Abilene, Texas. In ziua de 5 februarie…

- Adrian Duicu a fost condamnat la inchisoare de Curtea de Apel București. Fostul președinte al Consiliului Județean Mehedinți a primit o pedeapsa de un an si sase luni inchisoare cu suspendare intr-un dosar in care a fost trimis in judecata de procurorii DNA pentru fapte de corupție. Adrian Duicu a fost…

- Un barbat din Codlea care fusese trimis în judecata pentru tentativa de omor, dupa ce si-a înjunghiat propriul fiu, a fost condamnat de magistratii Tribunalului Brasov la 3 ani de închisoare, dar...

- Romanul Alin Marin, in varsta de 22 de ani, a fost arestat pentru furtul a 53 de telefoane mobile in timpul unui concert desfasurat la Birmingham, relateaza Romania TV.Alin Marin ascundea telefoanele furate intr un costum de inot pe care il purta sub hainele obisnuite si a fost arestat pe data de 19…

- Alin Marin a fost arestat pentru furtul a 53 de telefoane mobile in timpul unui concert care a avut loc in Anglia, la Birmingham. Romanul ascundea aparatele intr-un costum de inot pe care il purta sub hainele obisnuite. A

- Fostul ministru al Internelor Gabriel Berca a fost condamnat definitiv joi de Inalta Curte de Casatie si Justitie la doi ani de inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta. Initial, Gabriel Berca a fost condamnat in mai 2016 de Curtea de Apel Bacau la trei ani de inchisoare,…

- "Uliukaev se face vinovat de primirea unei mite in valoare de doua milioane de dolari in timp ce exercita o functie oficiala", a declarat judecatorul Larisa Semionova in timpul citirii sentintei.Pedeapsa ar urma sa fie anuntata la sfarsitul enuntarii verdictului, Parchetul cerand zece ani…

- Barbatul din raionul Ungheni, care in vara acestui an si-a batut pana la moarte fiul de 11 ani pentru ca nu a avut grija de vițel, va sta 12 ani și trei luni la inchisoare. Baiatul de 11 ani din satul Petrești, raionul Ungheni, a decedat la cateva zile dupa ce a fost batut crunt de tatal sau. Pe 12…

- Pedeapsa dura pentru un gorjean care a fost prins circuland cu un permis fals. Vasile Cosmin Cariga va sta aproape patru ani in inchisoare. Asta deși a comis fapta in Cehia, acolo unde conducerea unui autovehicul fara permis e...

- Vasile Balint zis "Sile Camataru" a fost condamnat definitiv luni de Inalta Curte de Casație și Justiție la 5 ani și 6 luni de inchisoare cu executare, intr-un dosar de infracțiuni de violența - șantaj, camatarie, omor, nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Inițial,…

- Magistratii de la Tribunalul Vrancea s-au pronuntat vineri in dosarul in care sase persoane au fost judecate dupa ce s-au dat drept procurori și au comis mai multe infracțiuni. Dosarul a avut peste 100 de parti vatamate, respectiv primari, viceprimari si consilieri locali din Vrancea, dar si din alte…

- Unul dintre elevii de la scoala din Poroschia, judetul Teleorman, implicat in agresarea unei profesoare, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru infractiunile de lipsire de libertate si tulburarea ordinii si linistii publice. Parinții lui au anunțat ca vor contesta decizia…

- Ursula Haverbeck, numita de presa „bunica nazista”, a fost condamnata la 14 luni de inchisoare pentru ca a negat Holocaustul. Femeia in varsta de 89 de ani a pierdut apelul in acest caz, insa instanța a decis sa-i micșoreze pedeapsa cu patru luni, relateaza DW.com. Ursula Haverbeck a fost judecata pentru…

- O tânara din Marea Britanie care a ucis într-un parc o fetița de șape ani a fost condamnata la închisoare pe viața. Adolescenta avea 15 ani atunci când a comis crima care a șocat o întreaga comunitate. Katie Rough, în vârsta de șapte ani, a fost sufocata,…

- Un tribunal din Africa de Sud a luat hotararea de a-i mari substantial pedeapsa lui Oscar Pistorius. Dupa ce initial fusese condamnat pe 6 ani de inchisoare cu executare pentru uciderea iubitei sale, Pistorius a aflat ca va sta dupa gratii 13 ani si cinci luni.

- Un padurar de la Ocolul Silvic Soveja a fost condamnat la inchisoare cu suspendare sub supraveghere, intr-un dosar in care s-au facut cercetari, printre altele, și pentru luare de mita. Magistrații de la Tribunalul Vrancea i-au mai aplicat și o pedeapsa complementara, respectiv interzicerea dreptului…

- James Bulger avea doar doi ani atunci cand a fost ucis fara mila de doi copii mai mari cu 8 ani decat el. Robert Thompson si Jon Venables au intrat in istorie drept cei mai tineri ucigași pe care i-a avut Marea Britanie in ultimii 250 de ani. Aveau doar 10 ani cand l-au furat pe cel mic intr-o clipa…

- Insa, pedeapsa de 1 an si 6 luni inchisoare este una cu suspendare, iar cantaretul are o intreaga lista de obligatii de care trebuie sa se achite, relateaza Cancan.ro. Raoul a primit o amenda in valoare de 20.000 de lei cuantificata in zile-amenda. Mai exact, magistratii Judecatoriei Constanta…

- Avocatul iesean Ion Victor Axinte, care a comis in luna martie un accident soldat cu doi morti si doi raniti dupa ce a urcat baut la volan, a fost condamnat la cinci ani si opt luni de inchisoare, sentinta fiind definitiva.Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) l-au condamnat,…

- Purtatorul de cuvant al Vetevendosje (stanga naționalista) și deputat, Frasher Krasniqi, a fost condamnat la pedeapsa cea mai mare, opt ani de inchisoare. El a denunțat o "afacere politica orchestrata" impotriva lui și a colegilor sai. El a ramas in detenție, la fel ca și ceilalți doi barbați…

- Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie a Romaniei au mentinut decizia prin intermediul careia Veronica Carstoiu, fost judecator al Curtii de Apel Bucuresti, a fost condamnata definitiv la sapte ani de inchisoare. Initial, in prezenta cauza, prima instanta, respectiv Curtea de Apel Constanta,…

- Un barbat din Tulcea a fost condamnat la șase luni de închisoare cu executare pentru ca a ucis cu salbaticie un câine care nu prezenta niciun pericol. Patrupedul a fost omorât cu un cuțit, desi era inofensiv. Judecatoria Tulcea a dispus condamnarea barbatului la o pedeapsa…

- Curtea de Apel (CA) Alba Iulia a respins, miercuri, contestatia depusa de Ioan Clamparu, considerat unul dintre cei mai periculosi traficanti de fiinte umane, impotriva deciziei Tribunalului Alba prin care a fost condamnat, in septembrie, la 25 de ani de inchisoare si o amenda de 50.000 de lei, in…

- A comandat un laptop de pe Amazon pe care a platit o suma piperata. Aaron Gander, in varsta de 24 de ani, a dat 2.400 de lire sterline pe un laptop. Sau cel putin asa credea el. Tanarul si-a comandat gadgetul de pe Amazon si nici prin cap nu ii trecea ca ar putea sa aiba o surpriza neplacuta. A

- Totodata, proiectul mai prevede ca pentru fiecare lucrare stiintifica elaborata si publicata in timpul detentiei pedeapsa sa se reduca cu 20 de zile. Termenul de adoptare tacita s-a implinit pe 6 noiembrie, iar nota de adoptare tacita a fost citita luni in plen de presedintele de sedinta, senatorul…

- Tribunalul București l-a condamnat pe fostul primar al Iașiului Nichita Gheorghe la pedeapsa principala de 4 ani de inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de luare de mita.Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor de a fi ales in autoritatile publice…

- Proiectul de lege al UDMR, depus in luna martie in parlament, prin care se propune relaxarea conditiilor de liberare conditonata - altfel spus, cei condamnati pot iesi mai repede din inchisori prin micsorarea fractiilor de pedeapsa - se adopta tacit luni de catre Senat, urmand sa ajunga in Camera Deputatilor,…

- Traiul din ce in ce mai greu ii determina pe multi romani sa ia drumul strainatatii si sa ii lase pe cei mici in grija cui apuca. Numai in Constanta, aproape 4 mii de copii au unul sau chiar ambii parinti plecati la munca peste hotare. Astazi suntem martorii dramei sfasietoare a unei mame din Valu lui…

- De cateva zile, un baiat de 10 ani isi expune in fiecare dimineata la vanzare jucariile. O face intr-un gang din orasul Mioveni si spune ca care are nevoie de bani pentru a-si cumpara haine de iarna.

- Andrei era doar un pui de om cand pompierii l-au scos din maruntaiele pamantului. Povestea copilului salvat acum zece ani din puț la Vidra , Ilfov, a induioșat la vremea respectiva o țara intreaga. Acum, insa, drama prin care trece e scenariul terifiant pe care-l traiesc mii de puști din Romania. Abandonat…

- Baiatul, din Codaesti, a murit luni dupa-amiaza dupa ce si-a prins gatul in geamul portierei unei masini, prevazuta cu sistem de inchidere automata, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui. Purtatorul de cuvant al IPJ Vaslui, Silvia Manta, a declarat, pentru Agerpres, ca…

- Pedeapsa a fost pronunțata dupa contopirea mai multor pedepse primite de Danuț Capațina, in dosare instrumentate de Direcția Naționala Anticorupție. Decizia nu este definitiva. Fostul manager se afla in inchisoare, unde executa o alta pedeapsa de 6 ani și 8 luni de inchisoare, dupa ce inițial…

- Sebastian Cotrau este atacant și tocmai a câștigat doua competiții importante, una cu echipa de juniori și cealalta cu echipa de seniori din liga a 4-a. Parinții lui Sebastian, foști sportivi, au decis sa se mute în Norvegia acum 6 ani. Baiatul juca deja fotbal de doi ani atunci…

- Monica Iacob Ridzi, fostul ministru al Tineretului si Sportului, condamnata la inchisoare pentru infractiuni de abuz in serviciu, a cerut eliberarea conditionata, dupa aproape trei ani executati din pedeapsa.