Stiri pe aceeasi tema

- Cesar Barron, cunoscut sub numele de Silver King, a fost unul dintre cei mai cunoscuți wrestleri din Mexic. El a murit in timpul unei lupte desfașurate la Roundhouse Theatre, din Camden, Londra. In varsta de 51 de ani, wrestlerul care a jucat alaturi de Jack Black in filmul Nacho Libre din 2005, s-a…

- Tragicul eveniment a avut loc joi dimineata, pe strada Traian, in zona sediului Inspectoratului Judetean pentru Jandarmi. Masina avea o viteza foarte mare, iar tanarul sofer a pierdut controlul volanului in momentul in care a trecut peste denivelarea de la o trecere de pietoni.

- Imagini ACCIDENT CUMPLIT IN NOAPTEA DE INVIERE. Doi tineri au murit, iar altii 2 au fost ranti grav.Vezi cum s-a intamplat tragedia FOTO Doi tineri au murit, iar alții doi au fost raniți in noaptea de Inviere, dupa ce mașina in care aceștia se aflau, un Volkswagen Passat, s-a dat de mai multe ori peste…

- Sfarșit tragic pentru un primar din Banat. Este vorba despre edilul comunei Paltiniș, din județul Caraș-Severin, care a murit chiar in sediul instituției, in urma unui infarct miocardic. Potrivit reprezentanților Primariei Paltiniș, astazi, in jurul orei 13.00, edilului i s-a facut rau in timp ce se…

- Bogdan, tanarul bolnav de cancer care nu a primit nici o șansa in Romania și care a fost salvat intr-o clinica din Turcia, a murit! Dupa operație, a reușit sa faca și primii pași prin salon, dar acum, baiatul s-a stins din cauza unei infecții la plamani. Bogdan Marghiol, in varsta de 20 de ani, a fost…

- Potrivit unor martori, camionul incarcat venea cu viteza, intrand pe contrasens. In aceste momente, camionul a acrosat unul din TIR-uri care a incercat sa il evite, intrand in curtea unui om care, in mod miraculos, a scapat nevatamat. In cele din urma, camionul a intrat in alt TIR care a iesit de pe…

- Un barbat in varsta de 41 de ani, care venise la inmormantarea mamei celui mai bun prieten de-al sau, a murit intr-un mod cumplit. Omul s-a prabușit chiar in toaleta unui restaurant, unde venise sa bea o cafea.

- Deși apar foarte rar impreuna, Gina Pistol și Smiley nu iși mai ascund relația. De curand vedeta TV care prezinta mai multe show-uri a recunoscut ca i-a fost dor de iubitul ei in perioada in care a fost plecata doua luni in India pentru filmari. Imediat dupa revenirea din Asia, Gina Pistol…