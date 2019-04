Stiri pe aceeasi tema

- Lumea sportului este in doliu! Jucatorul malaezian de golf Arie Irawan a fost gasit mort in camera lui de hotel, in Hainan, China. Din primele cercetari reiese ca acesta a decedat din cauze naturale, dar autopsia nu a fost inca finalizata. Sportivul avea doar 28 de ani.

- La data de 4 martie a.c., politisti din cadrul Politiei Municipiului Targu Jiu au reținut pentru 24 de ore și introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva al IPJ Gorj, doi tineri, de 18 și 20 de ani, ambii din comuna Licurici, banuiți de savarșirea infracțiunii de furt calificat. Aceștia,…

- Din primele date, ofiterul a decedat in cursul acestei dimineti, din cauze naturale. Cazul este cercetat, conform procedurilor, de autoritatile judiciare maliene. Potrivit presei locale, ofiterul roman a ajuns sambata in Bamako si urma sa se intalneasca cu ministrul local al Apararii si cu seful Statului…

- Atasatul apararii roman in Algeria, aflat in misiune oficiala in Bamako - Republica Mali, a fost gasit mort, luni, in camera de hotel in care era cazat, a anuntat Ministerul Apararii Nationale. "Din primele date, ofiterul a decedat in cursul acestei dimineti, din cauze naturale. Cazul…

- A fost parasit de iubita si doar un pas il mai despartea de depresie. Insa, a dat lovitura la Loto! Un barbat din orasul Dagenhan, o suburbie a Londrei, a castigat nu mai putin de 9,3 milioane de lire sterline.