A vrut să fure tricicleta unui copil! In ziua de 30 iulie a.c., doi politisti din cadrul Sectiei 4 Politie Pitesti, aflati in timpul liber, au observat un barbat care a sustras de pe scara unui bloc din cartierul pitestean Prundu, o tricicleta electrica pentru copii. Barbatul, de 36 de ani, din Stolnici, a fost imobilizat pana la sosirea colegilor, iar bunul […] Articolul A vrut sa fure tricicleta unui copil! apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

Sursa articol si foto: observatordearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

